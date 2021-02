Il sito ufficiale per l’adattamento anime dell’omonimo manga di Ken Wakui, Tokyo Revengers ha rivelato i nomi dei membri del cast, l’ending e la data d’uscita che sarà il 10 aprile.

Tokyo Revengers – tutte le nuove informazioni sull’anime

L’artista eill si occuperà della sigla finale, intitolata Koko de Iki o Shite (Prendi un respiro qui).

L’anime debutterà sul canale MBS il 10 aprile all’1: 35 JST e verrà trasmesso su TV Tokyo, TV Aichi, TV Hokkaido e TVQ Kyushu Broadcasting l’11 aprile. L’anime andrà anche in onda su BS Asahi il 18 aprile, AT-X il 12 aprile, San-in Chūō Television Broadcasting ad aprile. 14, Ryukyu Asahi Broadcasting il 15 aprile e RKK Kumamoto Broadcasting il 23 aprile.

Per quanto riguarda i membri del cast abbiamo:

Takuma Terashima nel ruolo di Atsushi “Akkun” Sendо̄;

Yūya Hirose nel ruolo di Takuya Yamamoto;

Shunsuke Takeuchi nel ruolo di Makoto Suzuki;

Shouta Hayama nel ruolo di Kazushi Yamagishi;

Satoshi Hino interpreterà Masataka “Kiyomasa” Kiyomizu.

Per quanto riguarda invece i protagonisti dell’anime:

Yūki Shin sarà Takemichi Hanagaki (il presente a sinistra, il passato a destra);

Azumi Waki ​​nel ruolo di Hinata Tachibana;

Ryota Ohsaka nel ruolo di Naoto Tachibana;

Yuu Hayashi nel ruolo di Manjiro “Mikey” Sano;

Tatsuhisa Suzuki nel ruolo di Ken “Doraken” Ryūgūji.

Per quanto riguarda lo staff Koichi Hatsumi (Berserk: The Golden Age Arc I – The Egg of the King, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta) dirige l’anime presso LIDEN FILMS e Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai) è responsabile degli script della serie. Kenichi Ohnuki (Gundam Build Fighters) e Keiko Ōta (Ace Attorney, Hyakko) stanno disegnando i personaggi. Satoki Iida sta dirigendo il suono e Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen) sta componendo la musica.

A proposito di Tokyo Revengers

Wakui ha lanciato il manga su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel marzo 2017.

Il Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice J-POP e i due primi volumi sono raccolti in un box da collezione.

Warner Bros. il Japan sta girando un live-action cinematografico basato sul manga, previsto nel corso del 2021. Tsutomu Hanabusa (live-action Kakegurui, Miseinen dakedo Kodomo ja Nai) è il regista del film. La produzione ha iniziato le riprese lo scorso inverno, ma ha interrotto le riprese lo scorso aprile per dare la priorità alla salute del cast e della troupe.

