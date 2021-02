Il seinen manga Black Night Parade di Hikaru Nakamura si ferma a causa delle condizioni di salute dell’autrice.

Lo ha comunicato il numero 3 della rivista mensile Ultra Jump edita da Shueisha il 19 Febbraio 2021; gli account Twitter ufficiali della rivista e dell’autrice annunceranno quando riprenderà la serializzazione del manga.

A proposito di Black Night Parade

Hikaru Nakamura ha iniziato la pubblicazione dei capitoli di Black Night Parade il 2 Novembre 2016 sulle pagine del settimanale seinen Weekly Young Jump di Shueisha; la serie è stata pubblicata su Young Jump fino al 22 Luglio 2019, per poi trasferirsi su Ultra Jump il 19 Settembre 2019.

Al momento si compone di 6 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato il 18 Dicembre 2020 in Giappone.

In Italia esce per J-POP Manga dal 27 Novembre 2019:

Pare che un Babbo Natale vestito di nero si aggiri per le strade, a caccia di bambini cattivi da gettare nel suo sacco. Il giovane Miharu Hino pensava di passare il Natale a lavorare come commesso part-time, prima di un incontro fatidico che gli regalerà un nuovo impiego, una collega carina e una buona paga. Ma si tratterà di un sogno o di un incubo?

Non solo Black Night Parade

Prima di pubblicare Black Night Parade, la sensei Nakamura ha acquisito notorietà internazionale grazie alle opere Arakawa Under the Bridge — trasposta in due fortunate serie anime — e Saint Young Men, in corso dal 2006 e adattata in due OVA, in un film d’animazione e una serie live action.

In Italia Arakawa Under the Bridge è inedito, Saint Young Men è stato recuperato da Goen dopo l’esordio per GP e il passaggio a J-POP:

Ormai saprete tutti che ultimamente Tachikawa, a Tokyo, è il place to be se vuoi incontrare – non le celebrità – ma le divinità! A cominciare da Gesù e Buddha passando per Maria (che per qualche motivo odia chi è soddisfatto della propria vita sociale) fino agli idol dei cieli, i quattro arcangeli, e Ananda, il discepolo di Buddha…E tanti altri ancora! Oggi, per chi abita in cielo, è Tachikawa da tenere sott’occhio!

