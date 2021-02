Il trailer ufficiale per la serie televisiva animata di Invincible di Amazon Prime Video offre un primo sguardo ai supereroi creati da Robert Kirkman.

Invincible – il trailer rivela alcuni momenti salienti del primo episodio

I primi tre episodi della durata di tre ore di Invincible, l’adattamento televisivo animato dell’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, meglio conosciuto per aver creato The Walking Dead, lanciata nel 2003 e conclusa nel 2017, verranno resi disponibili su Amazon Prime Video il 26 marzo.

Durante la convention virtuale del Comic Con di New York nel 2020, Amazon e Kirkman avevano svelato il primo teaser di Invincible che non aveva mostrato molte riprese dello spettacolo, in compenso aveva stabilito la natura violenta della storia, anche se si è astenuto dall’evidenziare i punti principali della trama. Nulla da dire che il teaser aveva lasciato i fan ancora più ansiosi di vedere la serie.

A circa un mese dal debutto dei primi tre episodi su Amazon Prime Video, è stato finalmente pubblicato il trailer completo di Invincible, che potete guardare all’inizio della pagina. Il nuovo filmato anticipa ciò che i fan vedranno quando lo spettacolo inizierà il 26 marzo.

La maggior parte del video si concentra sui primi giorni di Invincible come supereroe e sull’allenamento con Omni-Man. La loro lotta contro la razza aliena Flaxan viene mostrata brevemente, così come altri cattivi tra cui Doc Seismic. Il trailer dà un primo sguardo anche a Teen Team, un gruppo di supereroi a cui si unisce Mark. Tra di loro: Atom Eve, Rex Splode, Dupli-Kate e Robot prima che Mark lavorasse con loro.

Per coloro che non hanno letto i fumetti di Invincible, questo trailer accenna ad alcuni momenti importanti della storia che vengono trattati nei primi numeri.

Comunque Kirkman ha già confermato che verranno apportate alcune modifiche e che parti della storia saranno ulteriormente esplorate nella serie.

Il fumetto in Italia è edito da saldaPress.

