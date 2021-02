Girl from the Other Side è a un passo dalla conclusione, come abbiamo già avuto modo di riportarvi.

Ora l’account Twitter ufficiale del manga di Nagabe rende noto che la serie si concluderà il 5 Marzo 2021 su Monthly Comic Garden:

『#とつくにの少女 』

3月5日 @MAGCOMI_ にて最終回を迎えます📕 結末をご覧いただく前に、作品の思い出を振り返り💐 本日は、月刊コミックガーデン2016年9月&12月号の表紙を飾ったイラストをご紹介🖼 End of story coming soon…💐

Looking back on the memories of #TheGirlfromtheOtherSide . pic.twitter.com/xt3nS01kPC — 『とつくにの少女』(The Girl from the Other Side)【official】 (@totsukunishoujo) February 19, 2021

A proposito di Girl from the Other Side

In Giappone Girl from the Other Side: Siúil, a Rún viene pubblicato sulla rivista Monthly Comic Garden di Mag Garden dal 5 Settembre 2015.

Il volume 11 sarà l’ultimo e verrà pubblicato da Mag Garden il 10 Aprile 2021.

Dal manga Wit Studio (L’Attacco dei Giganti, The Ancient Magus Bride) ha tratto un corto animato, proiettato in anteprima il 1 Agosto 2019 al Fantasia International Film Festival di Montreal e allegato all’edizione speciale del volume 8.

In Italia esce per J-POP Manga e il volume 10 è stato pubblicato lo scorso 10 Febbraio:

L’angoscia che porta nel cuore e i sospetti che nutre nei confronti del Dio dei Relegati spingono il sovrano del Regno Interno a tradire la propria gente, permettendo a Shiva di fuggire. La giovane è convinta che il maestro sia rimasto ad aspettarla ma, quando torna da lui, scopre che si è già tramutato in un albero…Travolta dalla tristezza; anche Shiva subisce una metamorfosi, portando alla luce una verità difficile da accettare…Questa è la favola dell’oscura creatura e della bambina, che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte.

Non solo Girl from the Other Side

Dello stesso autore J-POP ha in catalogo anche la raccolta Wizdoms:

Tanto tempo fa il saggio stregone Wizdom conferì agli animali le stesse capacità degli esseri umani. Per fare onore al suo dono, fu fondata la scuola di magia “Wizdoms”, dove vivere insieme e scoprire cose nuove sul mondo, l’amore lontano dai pregiudizi e l’amicizia. In un’atmosfera incantata si mescolano storie toccanti e umoristiche, rese uniche da protagonisti fantastici ma con sentimenti reali.

