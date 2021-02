Dragon Ball Super 69: clamoroso retroscena su Beerus!

La saga de Il Sopravvissuto Granola ha svelato che non vi è soltanto un potere inedito per gli Angeli (Ultra Istinto), ma anche per gli Dei della Distruzione.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Beerus è intenzionato a passarlo a Vegeta dal momento che quest’ultimo desidera eguagliare Goku con un metodo differente.

Beerus stuzzica Vegeta nell’apprendere la modalità di combattimento, riuscendoci chiaramente, dando inizio all’allenamento.

Il Capitolo 69 del manga, disponibile per la lettura su MANGA Plus, ha svelato che il passato dei Saiyan, sia prima che dopo la loro distruzione per mano di Freezer, è fortemente vincolato all’allenamento a cui Vegeta si sta dedicando e il motivo è presto detto.

Beerus chiede a Vegeta di parlargli del passato dei Saiyan e quest’ultimo gli dichiara che sono stati essi stessi a firmare la loro condanna a morte poichè Re Vegeta aveva creato un regno portandosi dietro tanti morti sino a perdere definitivamente il controllo.

Il Dio della Distruzione pensa sia patetico il fatto che i Saiyan si siano praticamente scritti da soli il destino e, inoltre, comprende che Vegeta si sta ancora portando dietro egoisticamente le colpe dei suoi crimini e quelle dei suoi compaesani.

Beerus, ancora, mette alla prova questa condizione psicologica di Vegeta dichiarandogli un retroscena sconcertante: è stato Beerus stesso a suggerire a Freezer in origine di distruggere i Saiyan. Vegeta, ovviamente, colto dalla rabbia poichè legato al triste destino che ha subito la sua gente, si lancia all’attacco col massimo del potere.

Beerus lo ferma dicendogli che deve imparare a superare questo stato di rabbia, deve superare la colpa dei crimini commessi in passato e, soprattutto, deve distruggere il vecchio se stesso per crearne uno nuovo. Solo così apprenderà la devastante tecnica del Dio della Distruzione.

Questa dichiarazione rivela come le tecniche divine siano praticamente lo specchio dei mortali che le stanno apprendendo.

Goku, da sempre mosso da esaltazione e rabbia, per apprendere l’Ultra Istinto sta sperimentando la calma e la pace interiore. Vegeta, invece, per agguantare la tecnica di Beerus deve dimenticare le sue colpe passate, la rabbia e l’egoismo da esse generate e creare se stesso di nuovo.

Dragon Ball Super 69: dove leggere il capitolo

Il capitolo è disponibile dal 19 febbraio 2021 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha) e, gratuitamente e legalmente, anche su MANGA Plus.

In Italia Dragon Ball Super è edito da Edizioni Star Comics.

