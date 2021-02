Boruto 55 è da pochi minuti disponibile per la lettura su MangaPlus e promette di cambiare per sempre il volto della serie a causa di un’impensabile morte che coinvolge indirettamente Naruto!

Negli scorsi giorni infatti i fan avevano ipotizzato che nel Capitolo 55, Naruto sarebbe morto in battaglia ma quello che è accaduto promette di cambiare drasticamente il volto della serie!

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU BORUTO 55!

Nei precedenti capitolo avevamo visto Naruto assumere una nuova potentissima forma grazie a Kurama, il Demone a Nove Code, il cui aiuto era stato richiesto per sconfiggere Jigen.

Il Settimo Hokage era convinto che questa nuova trasformazione lo avrebbe privato della vita ma così non è stato! Al contrario è Kurama a morire in un toccante confronto proprio con Naruto in cui si congeda confermandogli che da oggi non avrà più a disposizione il suo potere e che quindi presto potrebbe davvero incontrare la morte.

Naruto ha impiegato anni a controllare, e fare pace letteralmente, con Kurama che ricordiamo era responsabile della morte dei suoi genitori.

Si tratta di una improvvisa svolta narrativa che nessun lettore aveva minimamente previsto e che si colloca di diritto fra le morti più importanti del franchise insieme a quelle di Jiraiya e Neiji.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 186 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

Acquistate ORA “Boruto: Naruto Next Generation 10” – Planet Manga