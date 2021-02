Succose notizie per i fan di Harry Potter! Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport lanciano un nuovo must-have per tutti i fan del celebre mago: il castello di Hogwarts da costruire step by step!

Harry Potter – ecco il castello di Hogwarts!

Harry Potter non ha mai smesso di essere uno dei frachise più amati di tutti i tempi, guadagnandosi l’amore di migliaia di fan di tutto il mondo fin da quando il giovane maghetto ha fatto la sua comparsa nei lontani anni ’90 grazie a J. K. Rowling.

Da quel momento, la saga ambientata in un mondo fantastico e magico, incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger, studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ha incantato varie generazioni di aspiranti maghi, entrando nella storia dell’editoria come una delle saghe più tradotte e vendute di tutti tempi.

I libri di Harry Potter sono stati infatti tradotti in ottanta lingue, tra le quali il latino e il greco antico con una vendita complessiva di 500 milioni di copie.

Ora, per fare un regalo a tutti coloro che non si sono mai stancati di aspettare la fatidica lettera d’ammissione alla più celebre Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera hanno avuto la meravigliosa idea di lanciare una nuova collezione alla quale, tutti i fan di Harry Potter, non potranno dire di no, con la quale si potrà costruire il vero castello di Hogwarts!

Il primo numero della nuova collezione arriverà in edicola il 23 febbraio con i primi pezzi che permetteranno di costruire l’originale castello di Hogwarts, con tanto di elementi caratteristici come la Sala grande (che si illumina al buio), la Torre con la Grande scalinata e un’intera ala della scuola.

Insieme all’edificio, la collezione include anche delle bacchette magiche che permetteranno di scoprire tutti i segreti del castello muovendo le scale della torre e trovando i simboli nascosti delle quattro case.

Oltre ad Hogwarts e ai suoi misteri, i vari numeri della raccolta comprenderanno anche i personaggi più amati della saga letteraria e cinematografica, come Harry, Ron, Hermione, Albus Silente, Hagrid e Minerva McGranitt.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, la collana è composta da un totale di 59 fascicoli. La prima uscita, che conterrà una parte della Torre e il pupazzetto di Harry Potter, avrà un prezzo di 4,99 €, mentre dalla seconda il prezzo sarà costante a 7,99 €.

