EW ha appreso in esclusiva che John Wesley Shipp sarà una guest-star in Stargirl 2 di CW. Shipp apparirà nell’episodio 9, riprendendo il ruolo del velocista della vecchia scuola Jay Garrick da The Flash.

Stargirl 2 – le novità su John Wesley Shipp

Secondo la descrizione ufficiale, Jay Garrick ha un ruolo “in un episodio cruciale di flashback” che farà entrare “Flash della Golden Age Flash come membro della Justice Society of America della Terra-2“. Secondo CW, questo crossover in miniatura

“porterà ufficialmente Stargirl [Brec Bassinger] nel CWverse post-Crisi sulle Terre Infinite insieme a The Flash, Superman & Lois, Batwoman, Black Lightning, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow“.

Questa è la prima volta che Stargirl presenterà un crossover di personaggi da uno show dell’Arrowverse, poiché non era possibile prima che Crisi sulle Terre Infinite stabilisse che l’eroe adolescente vestito a stelle e strisce di Bassinger risiede su Terra-2. Questo casting aiuta a rafforzare il posto di Stargirl nel più vasto multiverso post-Crisi.

La stagione 1 di Stargirl si è conclusa con la nuova JSA – Courtney / Stargirl, Yolanda / Wildcat (Yvette Monreal), Beth / Dr. Mid-Nite (Anjelika Washington), Rick / Hourman (Cameron Gellman) e Pat / S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson) – che è riuscita a sventare i piani della Injustice Society of America di fare il lavaggio del cervello agli abitanti del Paese.

Ma il finale ha anche introdotto nuove minacce come Cindy (Meg DeLacy). E una sequenza post-credits ha rivelato che Sylvester Pemberton, alias Starman (Joel McHale), ritenuto morto, è invece ancora vivo e cerca Pat.

Shipp interpretava il personaggio nella serie TV del 1990 The Flash. La sua presenza nell’Arrowverse è iniziata interpretando Henry Allen, padre di Barry Allen (Grant Gustin), ma da allora ha interpretato diverse versioni di Flash, con apparizioni in Supergirl e Arrow. Shipp è anche noto per ruoli in Dawson’s Creek e Teen Wolf.

