Le uscite J-POP Manga del 24 Febbraio 2021 vedono la pubblicazione del bundle che permette agli appassionati di acquistare in anteprima e in un’unica soluzione, e con omaggi esclusivi inclusi, il primo volume di Rent-a-Girlfriend e l’ultimo di The Quintessential Quintuplets.

Di seguito tutte le uscite J-POP Manga del 24 Febbraio 2021; qui le novità presentate sul numero 80 del catalogo Direct.

Le uscite J-POP Manga del 24 Febbraio 2021

Girls Girls Girls Bundle – The Quintessential Quintuplets 14 + Rent-A-Girlfirend 1

di Negi Haruba e Reiji Miyajima

€ 11,80

Rent A Girlfriend 1 (in anteprima rispetto all’uscita come sfuso!); The Quintessential Quintuplets 14 (l’ultimo numero della serie, in anteprima rispetto all’uscita come sfuso!); 10 esclusive illustration card (Formato 17x24cm, 5 soggetti cad. per ognuno dei due manga); Free trial di un mese per crunchyroll premium!

La Regina d’Egitto – L’Occhio Azzurro di Horus 6

Di Chie Inudoh

€ 6,50

Un affascinante manga storico ambientato nell’antico Egitto, dalle pagine della rivista de I giorni della sposa e Dungeon Food! Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina. Questo è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

Amanchu! 15

Di Kozue Amano

€ 5,90

Tuffiamoci nello splendido oceano giapponese con il club di diving! Il rinato club di diving del liceo Yumegaoka, a cui si sono aggiunti i nuovi membri Sakura e Momiji, apre i battenti!

Sword Art Online – Progressive 7 di 7

Di Reki Kawahara, Kiseki Himura

€ 5,90

Il reboot ufficiale della serie dalla fama internazionale! Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine!

Le Rose Di Versailles – Lady Oscar Collection 2

Di Riyoko Ikeda

€ 14,00

Le Rose Di Versailles, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale. I volumi contenuti nel prestigioso box, in uscita mensilmente.

