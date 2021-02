L’edizione italiana di Captain Tsubasa, la più recente serie animata basata sul popolare shonen manga sportivo di Yoichi Takahashi, verrà completata da Anime Factory — l’etichetta di proprietà di Koch Media Italia specializzata in animazione giapponese.

Attraverso Facebook, infatti, Anime Factory ha annunciato che pubblicherà in due volumi formato DVD e Blu-ray Disc la seconda parte dell’anime, non ancora trasmessa in tv.

I volumi 3 e 4 della raccolta home video saranno disponibili dall’8 Aprile:

L’inedita seconda parte della nuova serie dell’anime sportivo più amato di sempre sta per arrivare completa in DVD e Blu-ray, con gli episodi mai trasmessi in TV! Dall’8 aprile potrai goderti il torneo delle medie dall’inizio alla fine, grazie al terzo e quarto volume di #CaptainTsubasa! Preparati a scendere nuovamente in campo!

A proposito di Captain Tsubasa

Captain Tsubasa è diretto da Toshiyuki Kato (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Full Moon O Sagashite) presso lo studio David Production (Fire Force, Cells at Work!) su sceneggiature coordinate da Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY).

Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) ha curato il character design e la direzione generale dell’animazione; Hayato Matsuo (Hellsing Ultimate, Le Bizzarre Avventure di JoJo, The World God Only Knows) ha composto la colonna sonora.

In Giappone il nuovo Captain Tsubasa è andato in onda per 52 episodi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play tra Dicembre 2019 e Febbraio 2020.

La storia parla di un ragazzino giapponese, Tsubasa Ozora il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Tsubasa si trasferisce quando sta per iniziare l’ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankatsu, e non, come inizialmente previsto, alla privata Shutetsu.

Anime Factory li ha già pubblicati in DVD e Blu-ray Disc.

Acquista il primo Blu-ray della serie