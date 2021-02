Il cast del film Black Adam della DC si è appena allargato. Si sapeva già da tempo che nell’attesissimo adattamento del fumetto ci sarà Dwayne “The Rock” Johnson, ma il progetto sta finalmente entrando in fase di produzione. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera, e il progetto New Line sta completando la scelta del cast principale, aggiungendo un altro grande nome a quelli che già conosciamo. Marwan Kenzari si è unito a Johnson nel film, sperando di continuare la sua serie di successi dopo essere esploso nell’adattamento di Netflix di The Old Guard, al fianco di Charlize Theron.

Black Adam e Marwen Kenzari

Secondo The Hollywood Reporter, Kenzari è stato aggiunto al cast, ma il suo ruolo è ancora ignoto, per il momento. L’attore si unisce a una formazione che include già Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge e Quintessa Swindell.

Kenzari ha rubato i cuori di milioni di persone in The Old Guard con la sua interpretazione di Joe, un eterno guerriero che ha trascorso decenni a combattere al fianco di Nicky, l’amore della sua vita. Prima di interpretare l’eroe, tuttavia, Kenzari ha interpretato Jafar nella versione live-action di Aladdin della Disney, nel 2019.

Black Adam ha riscontrato alcuni ritardi nel suo cammino verso la produzione, il più recente dei quali è stato dovuto alla pandemia da coronavirus ancora in corso. Le stelle si sono finalmente allineate e New Line punta a iniziare le riprese questo aprile, ad Atlanta.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, che ha recentemente lavorato con Johnson ed Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise, che avrebbe dovuto arrivare nei cinema la scorsa estate, ma che invece è arrivato al 2021 a causa della chiusura dei cinema. Black Adam è stato scritto da Rory Haines, Sohrab Noshirvani e Adam Sztykiel.

