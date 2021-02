Dragon Ball non è estraneo al mondo dei videogiochi, poiché sul franchise di Akira Toriyama si sono basati molti titoli per diverse console dall’originale Nintendo Entertainment System, e un gruppo di fan ha deciso di creare un proprio videogioco: l’imminente Dragon Ball: Demon Breaker.

Dragon Ball: Demon Breaker – tutte le novità

I due filmati che trovate all’interno di questo articolo, di cui il primo è in cima, mostrano scene di combattimento che vedono come protagonista il cosiddetto Trunks del Futuro, Mirai Trunks, che combatte contro diverse minacce, e sembra cheDragon Ball: Demon Breaker prenderà ispirazione dai personaggi di Xeno-Verse, che ha visto questa versione alternativa di Trunks unirsi ai ranghi della Pattuglia del Tempo per combattere minacce in tutto il multiverso.

Le ultime due entrate nel franchise di Dragon Ball, per quanto riguarda i videogiochi, sono state forse due delle più grandi mai arrivate per i fan della lunga serie di shonen: Dragon Ball Z: Kakarot e Dragon Ball FighterZ. Sebbene questi giochi abbiano sicuramente stili diversi, poiché il primo è più un gioco di ruolo che ha portato i giocatori attraverso gli eventi della serie Dragon Ball Z, il secondo è un gioco di combattimento che continua a ricevere aggiornamenti anche tramite l’aggiunta di nuovi combattenti.

I creatori di Demon Breaker, Saiya-Slash e Atlas Studios, hanno dato ai fan che seguono il loro gioco numerosi aggiornamenti, utilizzando il loro account Twitter ufficiale per condividere varii filmati e informazioni sulla produzione del gioco stesso:

Tenkaichi 2 for the soul! pic.twitter.com/HpyN6ryAjw — DRAGON BALL DEMON BREAKER (@ProjectTht) February 7, 2021

Al momento attuale, tuttavia, non è stata ancora fornita una data di uscita ufficiale per il nuovo videogioco in fase di produzione Dragon Ball: Demon Breaker, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

