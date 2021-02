Come vi avevamo annunciato, durante la Nintendo Direct è stato ufficialmente annunciato Ninja Gaiden Master Collection. Il gioco è previsto per una moltitudine di piattaforme, che saranno PS4, Xbox One, Nintendo Switch e anche PC. Ninja Gaiden Master Collection uscirà il 10 giugno 2021 e non ci viene difficile immaginare una versione per PS5 e Xbox Series X in futuro. Nel frattempo di sapere se arriveranno o meno queste versioni possiamo gustarci il trailer ufficiale.

All’interno dell’offerta ci saranno tutte le versioni rimasterizzate del reboot iniziato durante la settimana generazione di console. I titoli saranno Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2 e Ninja Gaiden 3. La sinossi della collection recita:

“Vesti i panni del leggendario ninja Ryu Hayabusa e utilizza un vasto arsenale di armi, ognuna con uno stile di gioco e un set di abilità diversi, oltre a un ampio repertorio di spietate tecniche ninjutsu, per abbattere efficacemente i nemici.”

Ninja Gaiden Master Collection – cosa ci si aspetta

Con questa operazione di remaster le aspettative sono che l’esperienza di gioco sia fluida, ripulita dal punto di vista tecnico e con una stabilità da 60 fps. Ovviamente al lavoro sul titolo ci sono Team Ninja e Koei Tecmo, come era logico aspettarsi, dunque il gioco non verrà curato da un team esterno.

Per il resto, dalle immagini mostrate fino ad ora, il gioco sembra essere del tutto identico alla trilogia che avevamo visto un paio di generazioni fa. I tre titoli sono degli action molto tecnici ed impegnativi, con una difficoltà elevata e situazioni da risolvere sempre più complesse. Le battaglie contro i boss sono notoriamente difficili e i giocatori dovranno avere molto sangue freddo se è la loro prima volta alle prese con questa trilogia di giochi.

E voi siete eccitati all’idea di vestire nuovamente i panni di Ryu Hayabusa?

