Questo finesettimana vedremo l’arrivo del BlizzConline, l’evento annuale Blizzard che quest’anno si svolgerà esclusivamente online per via della pandemia di COVID-19. Sebbene sia già noto che protagonista dell’evento sarà Diablo IV, nelle ultime ore è trapelata la voce di corridoio che vedrebbe l’arrivo di due importanti annunci riguardo World of Warcraft.

Inizialmente si era parlato di Burning Crusade Classic, che potrebbe dunque inserirsi nell’offerta gratuita insieme a World of Wacraft Classic. Al momento però si sta facendo sempre più avanti l’ipotesi di qualcosa che riguardi Shadowlands, tramite l’aggiornamento Chains of Domination. Tale aggiornamento dovrebbe aggiungere una campagna complessa e lunga che potrebbe inserire un nuovo Mega Dungeon, la stagione 2 del PVP, nuove armature, mount e tanto altro ancora.

Ormai il giorno della BlizzCon è giunto, dunque se queste dicerie siano vere o meno, lo scopriremo domani stesso.

BlizzCon e World of Warcraft – quali annunci sono attesi?

Oltre la fantomatica versione remaster di Diablo II vociferata in questi giorni, ci sarebbero altri annunci importanti che potremmo vedere. Ecco quelli che il leaker Kaiser499 stesso ha nominato fino ad ora:

World of Warcraft The Burning Crusade Classic

Una nuova espansione per Hearthstone

Diablo Immortal completo di data d’uscita (un titolo mobile)

completo di data d’uscita (un titolo mobile) Overwatch 2

Diablo 4 (di cui si pensa verrà presentata almeno una classe)

World of Warcraft, nel frattempo, il MMORPG più popolato e famoso del mercato. Sin dalla sua uscita, e con le continue espansioni e miglioramenti apportati al gioco, si colloca nella vetta del suo genere.

La recente espansione Shadowlands ha fatto registrare nuovi picchi e record di preordini mai toccati prima neanche dal gioco stesso. Sicuramente, però Blizzard, sta già pensando al futuro e non ci viene difficile credere che i lavori per una nuova espansione siano iniziati. Tuttavia non crediamo di vedere annunci al riguardo durante la BlizzCon.

