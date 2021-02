Vigilante – My Hero Academia Illegals 95 riporta la narrazione nel presente. Dopo i capitoli contenenti la lunga sequenza in analessi in cui avevamo esplorato il passato di Knuckleduster nei panni dell’eroe O’Clock, è tempo di un aggiornamento sulle condizioni di Pop Step!

Pop Step infatti era stata gravemente ferita da Number Six che aveva preso il controllo di Queen Bee devastando Naruhata.

In Vigilante – My Hero Academia Illegals 95 veniamo a sapere che Pop Step non si è ancora svegliata e che è sotto osservazione perché si teme per la sua vita: le sue condizioni rimangono quindi molto critiche.

È Midnight ad aggiornarci dicendo che i dottori temono che la possessione da parte di Queen Bee abbia provato sia il fisico che la mente di Pop Step. Inoltre, dopo l’attacco alla stazione di polizia, la sorveglianza è rigidissima non permettendo visite neanche da parte della famiglia.

Koichi dal canto suo non ha smesso un attimo di pattugliare le strade. Ovviamente il suo obbiettivo sembra quello di una resa dei conti con Number Six.

Vigilante – My Hero Academia Illegals è scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court – cliccate QUI per la nostra videointervista ai due autori – ed è ambientato diversi anni prima degli eventi della serie principale e offre l’opportunità di conoscere versioni più giovani e inesperte degli eroi più apprezzati dell’opera di Kohei Horikoshi.

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes!

In Italia, Vigilante – My Hero Academia Illegals è edito da Edizioni Star Comics e conta un totale di 8 volumi pubblicati finora. In patria, il manga è prossimo alla sua conclusione mentre si vocifera ancora di una possibile trasposizione animata.

