La saga di Spawn, il fumetto indipendente cult lanciato da Todd McFarlane quasi 30 anni fa, si arricchirà di nuovi titoli che andranno a comporre un vero e proprio universo narrativo, con la propria continuity, eventi e team-up.

Si parte a Giugno con il one-shot di lancio Spawn’s Universe 1, seguito da King Spawn in partenza ad Agosto, The Gunslinger a Ottobre e The Scorched a Dicembre.

I nuovi titoli andranno ad affiancare la storica serie regolare e saranno realizzati da nomi celebri dell’industria, coordinati da McFarlane nel ruolo di consulente creativo: Donny Cates, Frank Quitely, Greg Capullo, Marc Silvestri, Jim Cheung, Sean Gordon Murphy, Arthur Adams, J. Scott Campbell, Mike Del Mundo, Aleš Kot, Jason Shawn Alexander, Carlo Barberi, Brett Booth, Javier Fernandez, David Finch, Jonathan Glapion, Kevin Keane, Puppeteer Lee, Sean Lewis, Ben Oliver, Paulo Siqueira, Stephen Segovia e Marcio Takara.

Todd McFarlane sulle nuove serie

Per Todd McFarlane The Gunslinger sarà “il suo Punitore o Lobo” e i suoi metodi faranno sembrare l’alter ego di Al Simmons “un Boy Scout”.

The Scorched sarà la serie di gruppo, ideata per i lettori che preferiscono un gruppo di personaggi e come interagiscono con un nemici di alto livello; il team sarà composto da Spawn, Gunslinger, She-Spawn e Redeemer, affiancati da altri personaggi che faranno da comparse.

I titoli più crudi saranno The Gunslinger e King Spawn.

McFarlane ha rassicurato i lettori che non occorrerà seguire tutte le serie, dal momento che la continuity non sarà serratissima; sarà un universo narrativo condiviso, ma sei fan lo vorranno avranno la possibilità di acquistare un titolo ogni settimana.

Todd McFarlane ha lanciato Spawn nel Maggio 1992 con la serie regolare pubblicata da Image Comics, la casa editrice da lui co-fondata; la serie ha superato i 300 numeri, diventando la serie creator owned più longeva di sempre, e ha ispirato fumetti derivati, film, serie animate e videogiochi.

In Italia esce per Panini Comics.

Recupera il volume Faida di Sangue di Alan Moore