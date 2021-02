Tra circa un mese si svolgerà l’Anime Japan, uno dei più grandi eventi dedicati al mondo degli anime, e tutti gli occhi sono puntati sulla quinta e imminente stagione di My Hero Academia.

My Hero Academia – il programma di Anime Japan 2021

Il sito dell’Anime Japan ha pubblicato il suo programma di quest’anno, confermando che ospiterà My Hero Academia il 28 marzo con il suo panel che verrà trasmesso in Giappone nel pomeriggio. È in programma un palcoscenico virtuale con la presenza di alcuni membri del cast di My Hero Academia, tra cui Wataru Hatano, il seyuu di Shinso Hitoshi.

My Hero Academia Season 5 will have a special stage at AnimeJapan 2021 on March 28th! Time: 1:30-2:05 PM JST The main VA cast:

• Daiki Yamashita (Deku)

• Nobuhiko Okamoto (Bakugo)

• Yuki Kaji (Shoto)

• Wataru Hatano (Shinso)

• Kohei Amasaki (Monoma) pic.twitter.com/tXvpNTAuMB — Atsushi (@Atsushi101X) February 18, 2021

L’attore ha iniziato il suo lavoro come Shinso nella seconda stagione dell’anime e tornerà nella quinta. Sarà affiancato da diversi importanti co-protagonisti come Daiki Yamashita che interpreta Deku. Saranno presenti anche Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji e Kohei Amasaki rispettivamente Bakugo, Shoto e Monoma.

A proposito della quinta stagione di My Hero Academia

La quinta stagione animata di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, avrà inizio il 27 marzo 2021 in Giappone.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo già che la prima parte della nuova stagione adatterà l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la classe 1-A e la classe 1-B.

Inoltre, la quinta stagione, così come le precedenti, è realizzata da Studio Bones e riprende gli eventi dalla fine della quarta andata in onda nel 2019.

My Hero Academia – manga e anime

Il manga di My Hero Academia è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics con un totale di 26 volumi disponibili.

Dal manga sono state tratte quattro serie anime che possono essere guardate in Italia sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dalla serie sono stati tratti anche due film, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes e My Hero Academia: HEROES RISING, entrambi disponibili su Netflix Italia.

Acquista l’action figure di Midoriya Izuku