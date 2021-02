L’atteso No More Heroes 3 di Suda51 e Grasshopper Manufacture arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite il 27 Agosto 2021, come annunciato nel corso della presentazione Nintendo Direct del 17 Febbraio.

In apertura il nuovo trailer, di seguito la presentazione del gioco da parte di Nintendo Italia:

Nei panni di Travis Touchdown, il rozzo assassino armato di beam katana, dovrai trionfare nel torneo Superhero Ranking per salvare il mondo. Ma un attimo… dovrai vedertela anche con degli alieni?! Grazie a un nuovo e migliorato Death Glove avrai accesso a una gamma di abilità letali che potrai personalizzare e potenziare prima di ogni incontro. No More Heroes 3 atterra su Nintendo Switch il 27 agosto.

No More Heroes 3 sarà disponibile sia su scheda sia come versione scaricabile dal Nintendo eShop.

Aspettando No More Heroes 3

No More Heroes 3 avrebbe dovuto debuttare nel 2020, ma lo scorso Settembre Goichi “Suda51” Suda, fondatore e sviluppatore di Grasshopper Manufacture, annunciò che a causa della pandemia l’uscita del gioco avrebbe subito uno slittamento.

Robin Atkin Downes e Paula Tiso riprenderanno i rispettivi ruoli di Travis Touchdown e Silvia Christel.

Le illustrazioni del gioco sono opera del fumettista Darick Robertson, artista noto per The Boys che inaugurerà il nuovo corso delle Leggende di Batman.

Ricordiamo che su Switch sono già disponibili i precedenti capitoli della saga, lanciata su Nintendo Wii nel 2007:

No More Heroes:

Ottenuto l’11° posto nella classifica della United Assassins Association, Travis Touchdown impugna la sua fida beam katana per sfidare i 10 migliori assassini al mondo in combattimenti all’ultimo sangue. Non sarà facile, ma questo otaku americano non si arrenderà finché non avrà conquistato il titolo di assassino n. 1 al mondo!

No More Heroes 2 – Desperate Struggle:

Tre anni dopo aver conquistato la vetta della United Assassins Association, Travis Touchdown inizia a perdere posizioni in classifica, precipitando al 51° posto. Come se non bastasse, un assassino di nome Skelter Helter ha giurato di vendicare la morte del fratello per mano di Travis. Spinto dalle proprie ambizioni e da un desiderio di rivalsa, l’otaku assassino più letale sfodera ancora una volta la sua beam katana per gettarsi a capofitto in una nuova sfida!

Travis Strikes Again – No More Heroes:

Travis Touchdown si avventura nel mondo dei videogiochi e scatena un caos di proporzioni epiche in Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch! Fatti strada a colpi di Beam Katana in una grande varietà di mondi di gioco e affronta i boss che ti attendono alla fine di ognuno di essi!

Nel frattempo recupera Travis Strikes Again: No More Heroes + Season Pass