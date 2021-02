I fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo stanno aspettando il prossimo evento, “Joestar The Inherited Soul“, che molti credono confermerà finalmente la sesta stagione dell’anime di David Production, e sembra che il franchise creato da Hirohiko Araki sarà presto anche protagonista di un proprio parco a tema per festeggiare l’evento.

Le Bizzarre Avventure di JoJo – tutto sul nuovo parco a tema

Il parco a tema JoJo verrà inaugurato a marzo e consentirà ai fan di acquistare merce del franchise, ma naturalmente ci sarà anche una serie di attrazioni che faranno sentire il pubblico che segue le avventure dei Joestars molto più connessi al mondo delle battaglie di Stand.

Le attrazioni, che saranno per lo più minigiochi, includeranno “Memetaa! Hamon Roulette, Ancient Roman Chariot Death Match Ball Lottery, Joestar One-Party World Tour, Let’s Go To The Manga Creator’s House, and Passione Haizoku Team Tekisei Shindan Test“, per dirne alcuni.

Ognuna di queste attrazioni rimanderà chiaramente a diversi personaggi ed eventi che si sono verificati nel corso di Le Bizzarre Avventure di JoJo, anche se sembrano tutte riferirsi a ciò che il pubblico ha visto finora nell’anime, senza immergersi nei mondi successivi: Stone Ocean, Steelball Run e JoJolion.

I parchi a tema non sono una novità nel mondo delle Bizzarre Avventure di JoJo: Jean-Pierre Polnareff da Stardust Crusaders, che ha incontrato il macabro destino di vivere i suoi giorni rimanenti come una tartaruga in Vento Aureo, ha espresso il proprio interesse ad aprire un parco di divertimenti tutto suo, per cui non sorprende il nome Polnareff Land. C’è in realtà una campagna su Change.Org per rendere questa idea una realtà, e questo imminente parco a tema è un passo avanti per portare questo mondo immaginario in quello reale.

Il nuovo parco a tema JoJo verrà inaugurato il 5 marzo di quest’anno e sarà aperto solo per un periodo limitato, chiudendo i battenti il ​​9 maggio.

