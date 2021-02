Come ben sappiamo, il 10 dicembre 2020 ha avuto inizio su Shonen Jump+, l’applicazione web tutta dedicata ai manga di Shueisha serializzati online, il manga ispirato all’eroe Deadpool intitolato Deadpool: Samurai.

Il manga, scritto da Sanshirou Kasama e disegnato da Hikaru Uesugi, ha sancito l’inizio della partnership tra Shueisha e Marvel, la Super Collaboration!! Marvel.

Ecco allora che prende vita questo meraviglioso crossover tra Deadpool e My Hero Academia, creato in uno degli ultimi capitoli di Deadpool: Samurai, in cui Wade si chiede cosa stia combinando il Dio del male e se i suoi piani comporteranno o meno la visita di Loki alla prossima mostra di My Hero Academia.

My Hero Academia got a shout out in Deadpool: Samurai chapter 7! 🎉 Samurai Squad Assemble! This was another fun chapter, played with the scroll bar this time haha. ジャンプの無料マンガアプリ「少年ジャンプ+」で「[#7]デッドプール:SAMURAI」を読んでます! https://t.co/cAe9gzahNm — シブヤスマッシュ 🌙 (@shibuyasmash) February 17, 2021

Per chi non lo sapesse ricordo che l’imminente mostra di My Hero Academia sarà dedicata in particolare al manga di Kohei Horikoshi, e metterà in mostra una serie di opere d’arte inedite che mostrano gli eroi e i cattivi dell’universo di MHA.

Non è la prima volta che Deadpool fa la sua comparsa all’interno dell’universo manga. In precedenza, la copertina del volume 3 di Deadpool: Samurai presentava un crossover con Demon Slayer: Tanjiro e Nezuko sono stati sostituiti da Deadpool, e ha fatto un certo effetto vedere Nezuko abbracciata da un Wade Wilson mascherato.

A proposito dei film di Deadpool

Il primo capitolo della serie, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è uscito nel 2016 per la regia di Tim Miller e la sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. ll secondo capitolo è uscito nel 2018 ed è stato diretto da David Leitch su sceneggiatura di Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds. Infine, un terzo capitolo è in fase di sviluppo.

Del terzo film sappiamo che Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni dell’eroe anticonformista Deadpool. La regia, dopo essere passata dalle mani di Tim Miller a quelle di David Leitch, verrà consegnata questa volta a Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, già conosciute per The Great North, la serie di FOX che andrà in onda dal 2021.

A proposito di My Hero Academia

Il manga di My Hero Academia è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics con un totale di 26 volumi disponibili.

ll manga è stato adattato in quattro serie anime con un totale di 88 episodi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

La quinta stagione è in fase di produzione e uscirà in Giappone il 27 marzo 2021.

Dalla serie sono stati tratti anche due film, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes e My Hero Academia: HEROES RISING, entrambi disponibili su Netflix Italia.

