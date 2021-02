Il sito ufficiale per l’adattamento cinematografico live-action del manga sequel Zoku Pornographer Playback di Maki Marukido, conosciuta per essere un’autrice BL nonché disegnatrice di Touken Ranbu, Touken Ranbu Online Anthology – Tadaima Kikan!, ha iniziato a trasmettere in streaming un trailer per il film che potete vedere all’inizio della pagina.

Il video mostra Haruhiko Kusumi, lo studente universitario interpretato da Kenta Inozuka, e Rio Kijima, il sensuale romanziere interpretato da Terunosuke Takezai, mentre parlano dei loro sentimenti. In particolare Kusumi è irritato dalla mancanza di contatto da parte di Kijima, mentre Kijima non teme di non piacere a Kusumi.

Pornographer Playback – qualche informazione sul film

Il film sarà distribuito nelle sale giapponesi il 26 febbraio e avrà una proiezione limitata di tre settimane.

Inoltre, è stato deciso agli spettatori saranno distribuite delle cartoline che cambieranno settimanalmente.

Il film, diretto da Kōichirō Miki, è il sequel della precedente serie live-action del manga Pornographer. Il primo adattamento televisivo del manga è stato presentato in anteprima sul servizio di streaming FOD (Fuji TV on Demand) di Fuji TV nel luglio 2018. Una seconda serie, intitolata Mood Indigo, è stata presentata in anteprima a marzo 2019.

La storia del manga inizia quando lo studente universitario Kusumi ferisce il braccio di Kijima in un incidente in bicicletta. Kijima chiede a Kusumi di non pagare il conto dell’ospedale, ma di aiutarlo invece a scrivere i suoi libri.

Kusumi scopre così che Kijima è un autore di romanzi erotici. Mentre il loro lavoro procede, Kusumi si sente sempre più attratto dalla voce di Kijima, mentre l’autore descrive delle scene erotiche.

Marukido ha pubblicato i due manga Pornographer e Indigo no Kibun (Mood Indigo) sulla rivista BLUE di Shodensha nel 2016.

In Italia il manga è inedito anche se la nostra speranza è che venga pubblicato anche da noi. Per quanto riguarda i film sono disponibili sul servizio Rakuten Viki.

