Warner Bros. Japan ha iniziato a trasmettere in streaming una clip degli ultimi minuti di Gintama: The Final, l’ultimo film anime che conclude la famosa storia iniziata con l’omonimo manga di Hideaki Sorachi.

La clip, che potete guardare in testa all’articolo, mostra i personaggi principali che ritornano alla loro vita quotidiana dopo la battaglia finale.

Precedentemente, sempre la Warner Bros Japan aveva trasmesso in streaming un’altra clip, della durata di 51 secondi, che mostrava i vecchi amici e nemici Gintoki, Takasugi e Katsura che si riuniscono per la battaglia finale.

Ricordo che la seconda parte del “Kinkyū Tokuban! Tettei Kaibо – Gintama: The Final Special” verrà trasmesso questo venerdì alle 21:00.m. JST. Lo speciale vedrà i doppiatori Tomokazu Sugita (Gintoki), Daisuke Sakaguchi (Shinpachi) e Rie Kugimiya (Kagura) rispondere ad alcune domande. Lo speciale includerà anche dei filmati del dietro le quinte.

Gintama: The Final – il film

Gintama: The Final, il film che conclude la lunga storia tratta dal manga di Hideaki Sorachi, uscito nelle sale giapponesi l’8 gennaio, è riuscito a rubare il primo posto al film di Demone Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, che per ben dodici settimane è stato primo in classifica nei cinema Giapponesi. Al 24 gennaio, il film ha guadagnato un totale cumulativo di 1.061.255.420 yen (circa 10,22 milioni di dollari).

Ricordo anche che il manga ha anche ispirato un nuovo speciale anime net intitolato Gintama The Semi-Final il prequel di due episodi del film, presentato in anteprima esclusivamente in Giappone sul servizio dTV online il 15 gennaio.

In occasione dell’uscita nella sale del film, Sorachi aveva disegnato un autoritratto, in cui si era disegnato come gorilla, poi distribuito ai fan insieme a un’illustrazione di Gintoki e Shinsuke.

Per quanto riguarda il manga è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dall’8 Dicembre 2003 al 20 Giugno 2019 e si compone di 77 volumi, mentre in Italia è uscito per la prima volta grazie a Planeta DeAgostini, che ha pubblicato i primi 18 volumi tra il 2008 e il 2009; Edizioni Star Comics l’ha ripresa dal 2015.

L’ultima serie anime è stata presentata in anteprima a luglio 2018. Il manga ha anche ispirato vari OAV, eventi, due film live-action e due spin-off.

Dai un’occhiata all’action figure di Gintoki