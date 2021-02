Marvel Comics porterà alla ribalta l’ex studente della Avengers Academy, Reptil a maggio nella sua prima serie limitata da solista, e l’editore definisce il mutaforma dinosauro come il suo “prossimo più grande eroe“.

Reptil #1 – tutto quello che c’è da sapere

Lo scrittore Terry Blas (Hotel Dare, Dead Weight: Murder at Camp Bloom) farà il suo debutto per Marvel Comics nella serie limitata di quattro numeri, insieme all’artista Enid Balám (Omni), ed “esplorerà il passato segreto di Reptil” così come il suo “futuro emozionante” e celebrerà la sua eredità messico-americana.

Qui di seguito, la sinossi ufficiale di Reptil #1:

“Sulla scia di Kamala’s Law e del peggioramento della salute di suo nonno, Humberto Lopez, AKA Reptil, ha fatto un passo indietro dalla lotta al crimine per concentrarsi nuovamente sulla sua famiglia. Forse è un segno che dovrebbe rinunciare a diventare un eroe e finalmente venire a patti con la misteriosa scomparsa dei suoi genitori… o forse no! Quando una figura misteriosa tende un’imboscata a Humberto, ciò che si svela scuoterà il nucleo di tutto ciò che Humberto pensava di sapere sul suo passato e cambierà il corso del suo futuro o gli porrà fine per sempre“.

Reptil ha fatto il suo debutto nell’Iniziativa dei 50 Stati (Avengers: The Initiative), un titolo nato da Civil War basato sull’addestramento di giovani eroi che andranno poi a formare squadre di supereroi per tutti i 50 stati.

Figlio di due archeologi, Reptil ha ottenuto i suoi poteri quando il suo corpo si è fuso con un fossile incantato che gli permette di incanalare aspetti fisici delle creature preistoriche (di solito i dinosauri). Sfortunatamente, la spedizione che ha scoperto l’amuleto ha portato anche alla morte dei suoi genitori.

Negli anni successivi, Reptil è apparso in Vendicatori Accademia (Avengers Academy) come un Vendicatore in formazione, con diversi ruoli da protagonista in storie incentrate sulla Terra Selvaggia. Ha anche stato nella brutale Avengers Arena, in stile Hunger Games, che ha intrappolato molti giovani eroi in un mondo creato da Arcade per costringerli a combattere e sopravvivere.

Blas ha dichiarato:

“Sono così entusiasta di fare il mio debutto alla Marvel con un giovane personaggio così divertente e complesso. È messico-americano, come me, e sono felice di portare una storia con più di quella rappresentazione alla Marvel. Inoltre, può trasformarsi nei dinosauri, e non è questo il sogno di ogni bambino?“.

Balam ha aggiunto:

“Questa serie di fumetti ci presenta una grande avventura che so che risuonerà personalmente nella comunità latinoamericana. Sì, gli eroi nascono in tutto il mondo e le squadre della Marvel stanno facendo la loro parte per celebrare le loro incredibili storie. Unisciti a noi in questa avventura!“.

Reptil #1 uscirà il 26 maggio, con una copertina di Paco Medina.

Acquistate la vostra T-Shirt con in logo Marvel QUI!