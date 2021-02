Totoro è un personaggio creato dall’amato Studio Ghibli. L’immagine più iconica della creatura magica dal corpo paffuto e dall’ampio sorriso è quella di lui che aspetta un autobus un po’ insolito sotto la pioggia. La magia di quella scena (presente nel film Il mio vicino Totoro del 1988) è stata una scintilla di nostalgia, immaginazione e ispirazione per moltissimi di creativi. È il caso anche di una coppia di nonni residenti a Takaharu, nella prefettura di Miyazaki, in Giappone. La coppia, che ha 70 anni, ha deciso di ricreare la magia del film ricreando una replica di Totoro per i suoi nipoti.

Come è nata la riproduzione della fermata del bus e di Totoro

Il progetto è stato realizzato a mano e ha dimostrato l’eccezionale abilità della coppia nella falegnameria e la sua impeccabile attenzione ai dettagli. Utilizzando alcune tecniche di intonacatura tradizionali, è stata costruita per prima la cornice a botte per la futura statua:

Questo passo è stato seguito dalla sovrapposizione di strati di cemento e da un lungo processo di scultura:

Sono stati quindi aggiunti dei mattoni per contribuire a creare la carnosità caratteristica della corporatura della magica bestia grigia:

Ancora più cemento è stato stratificato e con un’attenta opera di scultura e pittura, gli occhi e i baffi memorabili hanno iniziato a emergere:

La coppia ha terminato il progetto aggiungendo un sentiero in mattoni e ghiaia attorno alla struttura e posizionato l’iconico segnale di fermata dell’autobus. L’effetto finale è assolutamente spettacolare:

La statua, che sovrasta bambini e adulti allo stesso modo, non è stata solo un grande successo tra i nipoti, ma attualmente sta attirando fan adoranti di Totoro da ogni parte della cittadina. La coppia fornisce anche l’ombrello rosso del film per tutti i fotografi in visita e gli amanti dei selfie. Grazie all’amore e alla visione di questa coppi, i fan di Totoro e coloro che cercano la magia hanno un altro pit stop per le loro visite turistiche nostalgiche.

