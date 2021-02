Samurai Warriors 5 annunciato da Koei Tecmo

Koei Tecmo Europe ha annunciato il ritorno di uno dei suoi franchise più iconici con Samurai Warriors 5.

L’ultimo capitolo della serie Omega Force amata dai fan e ricca di azione 1 vs 1.000 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (giocabile su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità) e PC Windows PC tramite Steam ed arriverà la prossima estate.

Samurai Warriors 5, i primi dettagli

Samurai Warriors 5 segna una nuova rivisitazione del franchise e include una trama completamente nuova, nonché design dei personaggi rinnovati e una nuova presentazione visiva elegante.

Un nuovo inizio per l’esperienza Samurai Warriors, il titolo lancia i giocatori nel periodo Sengoku, puntando i riflettori del gioco sui personaggi Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Ma cosa c’è dietro l’elettrizzante schermaglia di Samurai Warriors? Scoprilo durante il livestream mensile di Samurai Warriors 5, in arrivo il 25 febbraio, con aggiornamenti regolari in arrivo prima del lancio del gioco questa estate!

Nintendo Switch, gli annunci dell’ultimo Direct

Per i possessori di Nintendo Switch la serata italiana di ieri è stata contrassegnata da un nuovo Direct ricco di annunci che potete trovare QUI.

Fra gli annunci più importanti:

Mario Golf: Super Rush

Splatoon 3 – Purtroppo al momento non sappiamo davvero nulla sul gioco, se non che sembra avrà più personalizzazione del primo.

Zelda: Skyward Sword HD – il capolavoro Nintendo che era stato a tutti gli effetti il canto del cigno su Wii e che aveva posto fine agli Zelda per console per almeno 6 anni, saltando del tutto il Wii U se non vogliamo contare le Remastered di Wind Waker e di Twilight Princess.

Star Wars Hunters – un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell’avvincente universo di Star Wars. Dopo aver formato una squadra scegliendo fra un cast di personaggi di Star Wars unici e completamente nuovi, come coraggiosi cacciatori di taglie, eroi della ribellione e truppe imperiali, i giocatori potranno scontrarsi con altri team in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars. Ambientato tra Star Wars: Return of the Jedi e Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: Hunters sarà disponibile nel 2021 come titolo free-to-play.

