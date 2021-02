Star Wars Hunters, teaser trailer e dettagli del nuovo gioco gratuito per Switch

Star Wars Hunters è uno dei tanti nuovi giochi per Nintendo Switch annunciati nel corso del Direct della tarda serata del 17 Febbraio 2021.

Il gioco è una produzione Zynga (FarmVille), NaturalMotion Games e Lucasfilm Games, è gratuito (ma con acquisti in game) e arriverà non solo sulla console ibrida di Nintendo, ma anche su App Store e Google Play nel corso del 2021.

In apertura il teaser trailer di annuncio, di seguito la presentazione di Nintendo Italia:

Star Wars: Hunters: Star Wars: Hunters™ è un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell’avvincente universo di Star Wars™. Dopo aver formato una squadra scegliendo fra un cast di personaggi di Star Wars™ unici e completamente nuovi, come coraggiosi cacciatori di taglie, eroi della ribellione e truppe imperiali, i giocatori potranno scontrarsi con altri team in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars™. Ambientato tra Star Wars™: Return of the Jedi e Star Wars™: The Force Awakens, Star Wars: Hunters sarà disponibile nel 2021 come titolo free-to-play.

Star Wars Hunters e non solo

Come ricordato in apertura, Star Wars Hunters è solo una della novità in arrivo per Nintendo Switch (e Switch Lite) che sono state annunciate nel corso della diretta di ieri sera.

Tra queste segnaliamo, dal comunicato stampa ufficiale:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD plana su Nintendo Switch il 16/07!

plana su Nintendo Switch il 16/07! Aggiungi un tubo pienamente funzionante, e tanti altri oggetti di Super Mario , alla tua isola di Animal Crossing: New Horizons , a partire dall’01/03!

, alla tua isola di , a partire dall’01/03! Torna sui campi da golf con Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch, disponibile dal 25/06!

per Nintendo Switch, disponibile dal 25/06! Il caos multiplayer invaderà Nintendo Switch quest’estate con Fall Guys: Ultimate Knockout .

. Mostra a tutti di cosa sei capace in Apex Legends per Nintendo Switch, in arrivo il 09/03!

per Nintendo Switch, in arrivo il 09/03! Project Triangle Strategy è un nuovo RPG tattico di Square Enix in arrivo l’anno prossimo!

è un nuovo RPG tattico di in arrivo l’anno prossimo! Porta con te i tuoi Mii nell’esilarante Miitopia , in arrivo su Nintendo Switch il 21/05.

, in arrivo su Nintendo Switch il 21/05. Splatoon 3 sbarcherà su Nintendo Switch nel 2022!

