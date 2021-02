Nella tarda serata di ieri, Newasrama ha condotto un’intervista assieme a Jordan D. White, senior editor per la serie di X-Men, e sono emersi alcuni nuovi dettagli riguardo le serie in arrivo.

Tra i vari argomenti in risalto, Newsarama non si è lasciata sfuggire l’occasione di porre una domanda riguardo il seguito della serie di X-Men, che vedrà Nightcrawler come protagonista, al senior editor, che risponde:

L’idea di base è qualcosa che Jonathan stava inserendo nel suo lavoro su X da quando ha iniziato – ci sono trame di esso anche in House of X e Powers of X, ovviamente, come protagonisti in X-Men #7. Era soprattutto una questione di trovare il tempo e il luogo per farlo – c’è stata molta fluidità nella linea di “Dawn of X”. Volevamo lavorare con Si Spurrier per un po’ e, anche se l’anno scorso c’è stato un po’ di ritardo a causa delle condizioni mondiali, siamo molto felici di aver risolto.