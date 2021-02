Il film reboot di Mortal Kombat arriverà negli USA al cinema e in streaming su HBO Max il 16 Aprile 2021.

In anticipo rispetto ai canali web ufficiali del film, basato sulla saga di videogame ideata nei primi Anni 90 da Ed Boon e John Tobias giunta nel 2019 all’11° capitolo, il primo trailer è trapelato online nella versione in Russo.

Possiamo guardarlo di seguito, in attesa della versione ufficiale.

Mortal Kombat, la storia del film

Il reboot cinematografico di Mortal Kombat sarà aperto da 10 minuti ambientati nel Giappone feudale per mostrare il combattimento brutale tra Scorpion e Sub-Zero al tempo in cui i due erano ancora noti come Hanzo Hasashi e Bi-Han e non avevano ancora indossato i loro iconici costumi e acquisito le rispettive abilità speciali.

Nel presente incontreremo un personaggio inedito: Cole Young, un combattente di arti marziali miste sul viale del tramonto interpretato dall’attore e praticante di arti marziali Lewis Tan (Wu Assassins, Into the Badlands).

Cole non conosce ancora il suo destino, ma ha una voglia misteriosa sul petto legata al viaggio che dovrà compiere quando Shang Tsung invierà Sub-Zero per rintracciarlo.

Cole sarà aiutato dal Maggiore Jax e da Sonya Blade, che lo condurranno al tempio di Lord Raiden dove si allenerà insieme a Liu Kang, Kung Lao e Kano per il torneo contro gli emissari di Shang Tsung.

Mortal Kombat e le fatality

Il regista Simon McQuoid ha dichiarato che il nuovo film di Mortal Kombat conterrà violenza, sangue e fatality: le mosse finali dei personaggi, che hanno reso celebre la saga, verranno mostrate per la prima volta in un live action e saranno brutali.

Mortal Kombat, staff e cast

Prodotto da Todd Garner e James Wan (The Conjuring, Aquaman), il reboot cinematografico di Mortal Kombat è diretto dall’esordiente Simon McQuoid su soggetto di Greg Russo e Oren Uziel e sceneggiatura di Russo e Dave Callaham.

Il cast include Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena) ed Elissa Cadwell (Nitara).

