Mario Golf: Super Rush è stato recentemente annunciato durante lo streaming del recente Nintendo Direct. La serie di Mario Golf è iniziata nel NES Open Tournament Golf per Famicom Disc System. Il franchise è stato reso popolare da Mario Golf su Nintendo 64 e l’ultimo episodio è arrivato nel 2014 con Mario Golf: World Tour per Nintendo 3DS.

Anche se la serie potrebbe non essere così popolare come le proprietà Nintendo più tradizionali come The Legend of Zelda o Super Mario Bros., la serie Mario Golf è diventata un punto fermo dei giochi Nintendo. A più di sette anni dall’ultimo gioco della serie, molti fan hanno iniziato a desiderare una nuova uscita. Nel novembre dello scorso anno iniziò a circolare la voce che un nuovo gioco sportivo di Mario, forse Mario Golf, era in fase di sviluppo dal developer di proprietà di Nintendo e veterano sportivo Camelot. Si diceva che il gioco sarebbe stato pubblicato all’inizio del 2021 per Nintendo Switch.

Mario Golf: Super Rush – informazioni e data di uscita

Durante lo streaming del Nintendo Direct, lo sviluppatore ha annunciato Mario Golf: Super Rush, un nuovo titolo della serie Mario Golf. Il gioco presenterà una serie di personaggi familiari di Mario tra cui Yoshi, Waluigi, Bowser e lo stesso Mario. La scansione del terreno e un indicatore di pendenza permetteranno ai giocatori di pianificare pazientemente il putt perfetto per fare buca. Varie modalità di gioco cambieranno drasticamente il modo in cui si gioca a golf, in particolare va citata la modalità Speed ​​Golf, in cui i giocatori devono tirare e poi correre verso la pallina per un rapido cambio. Il gioco consentirà ai giocatori di utilizzare i classici pulsanti di controllo o i controlli di movimento utilizzando i Joy Control di Switch.

Il franchise di Mario Golf risale alle prime console Nintendo, quindi il fatto che sia arrivato alla generazione attuale è davvero impressionante. Mario Golf: Super Rush sembra combinare tattiche di golf simulate nel mondo reale con il colore e la velocità iconici del franchise, e il risultato sembra piuttosto promettente. Dall’allineamento di un tiro perfetto alla corsa verso la buca successiva, il golf non è mai stato così emozionante.

Mario Golf: Super Rush uscirà il 25 giugno per Nintendo Switch. I preordini sono ora disponibili nel Nintendo eShop.

