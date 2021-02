Legend of Mana e SaGA Frontier Remastered debutteranno su Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Lo conferma Square Enix annunciando le versioni rimasterizzate di questi amatissimi titoli GDR con varie migliorie, tra cui una grafica e un gameplay ottimizzati sia per la gioia dei fan di vecchia data che dei nuovi giocatori.

Legend of Mana, i dettagli

I giocatori in Europa potranno scoprire per la prima volta il quarto capitolo della serie Mana, Legend of Mana, che uscirà il prossimo 24 giugno in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (STEAM).

Trovate il trailer di annuncio in testa all’articolo!

I giocatori che acquisteranno Legend of Mana prima del 23 luglio riceveranno una ricompensa per l’acquisto iniziale che includerà dieci avatar e un tema personalizzato di Legend of Mana per PlayStation 4 o uno sfondo di Legend of Mana per PC (STEAM ).

Mettendosi nei panni del protagonista, potranno partire all’avventura per trovare il mistico Mana Tree visto in sogno, per poi scoprire, però, che la mappa del mondo è in realtà vuota. Durante il viaggio otterranno dei manufatti speciali da piazzare sulla mappa per dare vita a città e dungeon tramite il sistema Land Creation. Ci sono vari modi per proseguire a seconda delle scelte che si fanno, in modo da avere un’esperienza di gioco più personale e unica che mai. Nel corso della loro avventura, i giocatori incontreranno un vivace cast di personaggi, affronteranno temibili mostri in combattimenti in tempo reale ed esploreranno il vasto mondo di Fa’Diel al ritmo della storia intramontabile di Legend of Mana.

Legend of Mana avrà una grafica rimasterizzata, una colonna sonora riarrangiata e il minigioco “Ring Ring Land”, che sarà disponibile per la prima volta in occidente.

La serie Mana

La serie Mana, conosciuta con il nome di Seiken Densetsu in Giappone, è una longeva serie di GdR d’azione che va avanti da poco meno di trent’anni e include vari titoli. La serie è conosciuta per i suoi incantevoli personaggi, le sue storie e la sua musica, oltre all’inserimento di innovativi elementi d’azione nei combattimenti tradizionali dei GdR giapponesi. Grazie all’uscita di Collection of Mana per Nintendo Switch nel 2019, sia i nuovi che i vecchi giocatori ora possono scoprire il magico mondo della serie Mana con i primi tre titoli classici: FINAL FANTASY ADVENTURE, Secret of Mana e Trials of Mana, nelle loro versioni originali. Nel 2020 è stato anche pubblicato un remake in 3D e full HD di Trials of Mana per piattaforme moderne, che, a oggi, ha venduto più di un milione di copie.

SaGA Frontier Remastered, i dettagli

SaGa Frontier Remastered sarà disponibile in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (STEAM) e dispositivi iOS e Android dal 15 aprile 2021 come parte dell’iniziativa SaGa Project di Square Enix che ha già visto l’uscita in occidente di Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS e Romancing SaGa Re;univerSe.

Il gioco proporrà una grafica migliorata ottimizzata per le piattaforme moderne per portare in vita i personaggi del gioco come mai prima d’ora.

Eccovi il trailer:

I giocatori si metteranno nei panni di uno degli otto eroi di quest’avventura di ruolo tramite il sistema di scenari liberi. Ogni personaggio ha la propria storia e i propri obiettivi, ed esplorerà l’universo fantastico delle “Regions” in vari modi mentre scoprirà tecnologie, magie e mondi unici. Questa versione rimasterizzata si basa sugli scenari multipli della versione originale introducendo allo stesso tempo dei contenuti inediti, come la storia principale di Fuse e dei nuovi eventi per uno dei personaggi preferiti dai fan, Asellus. Per festeggiare l’annuncio della data d’uscita di SaGa Frontier Remastered, chi gioca al titolo di successo per dispositivi mobili Romancing SaGa Re;univerSe riceverà un bonus speciale per l’accesso di [Awaiting Orders] T260G(A), 1500 Jewel e 60 Lunar New Year Stamina Potion piccole.

La serie SaGa

SaGa è una serie di GdR rivoluzionari creati dal celebre sviluppatore Akitoshi Kawazu (FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II, SaGa Frontier). Dopo la pubblicazione di THE FINAL FANTASY LEGEND nel 1990 per Game Boy, la serie è stata ampliata con diverse aggiunte su varie piattaforme di gioco. Tra le altre persone che hanno lavorato sulla serie SaGa troviamo l’illustratore Tomomi Kobayashi, che ha donato il suo stile unico alla serie, e il compositore Kenji Ito (serie Mana). Nonostante la serie SaGa condivida le sue radici con FINAL FANTASY, ha sempre incorporato meccaniche di gioco rivoluzionarie e impegnative, come le scelte dei giocatori, delle storie ramificate e stili di gioco diversi per ogni personaggio, cosa che l’ha differenziata da altre serie di GdR giapponesi. Romancing SaGa 3 è uscito per la prima volta fuori dal Giappone l’11 novembre 2019, esattamente 24 anni dopo il suo debutto giapponese. SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, una versione migliorata di SaGa SCARLET GRACE, è uscito per la prima volta fuori dal Giappone il 3 dicembre 2019.

