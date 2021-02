Zack Snyder ha recentemente condiviso una traccia dalla colonna sonora che Junkie XL ha creato per il suo film di quattro ore, Justice League Snyder Cut. Il regista inizialmente aveva assunto Junkie XL per il film, ma quando Joss Whedon gli è subentrato nella direzione lo ha sostituito con Danny Elfman.

Justice League Snyder Cut – The Crew at Warpower, il brano dalla colonna sonora di Tom Holkenborg (Junkie XL)

Ora, i fan possono finalmente sentire a cosa sta lavorando Junkie XL da quando è tornato per completare la colonna sonora di Justice League Snyder Cut. La prima traccia della colonna sonora di Junkie XL si intitola The Crew at Warpower, e potete trovarne il video in cima a questo articolo.

Durante una precedente intervista, Snyder ha elogiato il lavoro del compositore nel film, dicendo:

“È bello perché ha davvero fatto un lavoro folle. Recentemente abbiamo appena proiettato il film per pubblicità e altri ragazzi del settore, e il supervisore musicale di Warner Bros. diceva, era tipo ‘Santo cielo, la musica è incredibile. Junkie ha fatto un ottimo lavoro. Stavo chiedendo: ‘Stiamo facendo un album? Perché voglio una scatola di quei vinili, quattro ore di musica?. Non so se lo stiamo facendo, vorrei, ma chissà“.

Dopo che Junkie XL ha saputo di essere stato inizialmente sostituito da Danny Elfman, ha espresso i suoi pensieri dicendo:

“Come mi ha detto il mio mentore Hans Zimmer: ‘Non sei mai stato a Hollywood come compositore fino a quando non sei stato sostituito in un progetto’. Quindi credo di essermi finalmente laureato, questa settimana. Mi fa male lasciare il progetto, ma un grande grazie a Zack per avermi chiesto di far parte della sua visione, e auguro a Danny, Joss e Warner Bros. tutto il meglio con Justice League“.

Non sapeva che anni dopo gli sarebbe stato chiesto di tornare per completare il suo lavoro su Justice League Snyder Cut! Questa prima traccia che è stata condivisa è fantastica. Qui di seguito, trovate il post originale di Zack Snyder:

