Quando si tratta di manga, ci sono migliaia e migliaia di serie da tenere sotto controllo. Il mezzo ha abbracciato ogni genere che c’è al mondo, e mentre alcuni manga passano inosservati, molti successi vengono scoperti anno dopo anno. Naturalmente, questo successo di solito si riflette nelle vendite, quindi potrebbe interessarvi sapere quali sono stati i 50manga più venduti nel 2020.

I 50 manga più venduti del 2020

Le informazioni sono state raccolte grazie a un aggiornamento finale di Oricon. La pubblicazione giapponese è la fonte di riferimento per tutte le vendite nel Paese del Sol Levante. Oricon monitora le vendite dei manga da anni ormai e anche i manga più venduti lo scorso anno non hanno potuto tenere il passo con Demon Slayer.

Oricon's Yearly Sales Ranking 2020 – Top 50. pic.twitter.com/lc11xqojZ3 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 17, 2021

Secondo il rapporto di Oricon, Demon Slayer ha totalizzato ben 82,3 milioni di copie! La serie ha spazzato via tutta la concorrenza con le sue vendite esagerate. Come previsto, Demon Slayer è stato il manga più venduto nel 2020 dato il ritorno del suo anime e il finale del manga. Il conteggio del secondo posto impallidisce in confronto, con 8,2 milioni di copie, ma i numeri sono ancora impressionanti per Kingdom.

La top ten continua a includere One Piece poiché ha totalizzato 7,7 copie. Haikyuu!! è arrivato quarto davanti a Jujutsu Kaisen con meno di 7 milioni di copie. Il resto della lista vede anche la presenza di titoli come The Promised Neverland, My Hero Academia, SPYxFAMILY e L’Attacco dei Giganti.

Curiosamente, qualche altra serie di grandi nomi è salita nella classifica lo scorso anno. Fire Force si è avvicinata alla top ten arrivando all’undicesimo posto con 4,03 milioni di copie. Anche Kaguya-sama e Chainsaw Man hanno fatto passi da gigante nel 2020, arrivando tra i primi venti. Tuttavia, non tutte le serie sono state così fortunate.

Black Clover ha faticato un po’ nelle vendite dei manga nonostante il boom dell’anime. La serie è arrivata alla posizione 28 e Dragon Ball Super è arrivato dieci posti dopo. La serie mensile impiega più tempo a circolare dato il suo programma di pubblicazione, ma ha comunque superato il milione di copie. Boruto non ha raggiunto quel traguardo nel 2020 poiché il sequel di Naruto ha raggiunto le 813.591 copie.

