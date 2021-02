Cattive notizie per i fan di Mom: la rete CBS ha deciso di non rinnovare per una stagione 9 la longeva serie con Anna Farris e Allison Janney.

Mom – la serie non si rinnoverà per la stagione 9

Da quando il primo episodio è andato in onda nel 2003, Mom ha avuto un successo immediato. Il pubblico ha fin da subito amato la serie perché offriva personaggi realistici e scenari incentrati sulla famiglia a cui gli spettatori potevano relazionarsi e, naturalmente, la potente chimica e il talento comico di Allison Janney e Anna Faris hanno giocato un ruolo essenziale.

Creata da Chuck Lorre, Mom è incentrata sul duo disfunzionale madre/figlia Christy (Anna Faris) e Bonnie Plunkett (Allison Janney), che affrontano gli ostacoli della vita come madri single mentre lottano con la sobrietà. Acclamata per le sue performance potenti, Mom ha ricevuto elogi per la sua capacità di affrontare tematiche difficili e di attualità in un contesto comico.

Per il suo ruolo Allison Janney ha vinto due Emmy su cinque nomination e un Golden Globe. Le star ricorrenti e ospiti dello spettacolo includevano Yvette Nicole Brown, Ellen Burstyn, Kristin Chenoweth, Beverly D’Angelo, Patti LuPone, Joe Manganiello, Emily Osment, Kevin Pollack, Richard Schiff, June Squibb, Octavia Spencer, French Stewart, Kathleen Turner, Steven Weber, Bradley Whitford e Rainn Wilson.

I produttori esecutivi Chuck Lorre, Gemma Baker e Nick Bakay hanno detto così addio alla serie:

Negli ultimi otto anni abbiamo avuto il grande onore di dare vita a questi meravigliosi personaggi, condividendo le loro lotte e trionfi con milioni di spettatori ogni settimana. Fin dall’inizio ci siamo proposti di raccontare storie sul recupero dall’alcolismo e dalla dipendenza che raramente sono ritratte in una serie comica. Siamo molto orgogliosi di sapere che Mom ha influenzato positivamente tante vite. Siamo per sempre grati al nostro brillante cast e guest star, scrittori meravigliosi e una troupe straordinaria per aver intrapreso questo viaggio con noi.

Naturalmente, tutte le cose belle devono finire. Idealmente, Faris potrebbe tornare per offrire un saluto adeguato a Mom e consentire alla dinamica tra Bonnie e Christy di brillare sullo schermo un’ultima volta.

In Italia la serie è andata in onda dal 28 marzo 2014 sul canale a pagamento Joi fino alla sesta stagione, mentre dalla settima stagione è stata trasmessa su Premium Stories; la trasmissione in chiaro è iniziata l’8 dicembre dello stesso anno su Italia 1.

