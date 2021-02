Le novità manga J-POP annunciate su Direct 80 comprendo il debutto di nuove serie come Zombie 100 – 100 Cose Che Vorrei fare prima di Diventare uno zombie di Haro Aso e Kotaro Takata, Nora to Zassou di Keigo Shinzo, Vampires di Osamu Tezuka e Karma of Purgatory di Shun Hirose e Negi Haruba.

Di seguito tutte le novità manga J-POP annunciate su Direct 80; QUI quelle annunciate sui cataloghi di Gennaio.

Le novità manga J-POP annunciate su Direct 80 – Riproposte Febbraio 2021

GIRLS GIRLS GIRLS! BUNDLE

di Negi Haruba, Reiji Miyajima

€ 11,80

Per tutti gli appassionati di commedia romantica, arriva un bundle da sogno che include due chicche imperdibili, in anticipo sull’uscita dei volumi sfusi: l’esordio di RENT A GIRLFRIEND di Reiji Miyajima, il nuovo fenomeno da oltre 5 milioni di copie vendute in Giappone, e l’attesissimo finale di THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS di Negi Haruba! In aggiunta, nel bundle troverete un gadget esclusivo: ben dieci illustration card da collezione, con cinque soggetti dedicati a ognuno di questi mitici manga!

Le novità manga J-POP annunciate su Direct 80 – Riproposte Marzo 2021

PENDULUM – JUJIN OMEGAVERSE

di Hana Hasumi

€ 6,90

REMNANT – KEMONOHITO OMEGAVERSE 1

di Hana Hasumi

€ 6,90 MARZO

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa del destino che spetta loro in qualità di Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena raggiunto il primo calore. Ma Daath non intende separarsi dall’unico familiare che gli resta, specialmente dopo avere scoperto che il prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi…li sta invece vendendo come fossero merce!

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 14

€ 5,90

Le novità manga J-POP annunciate su Direct 80 – Aprile 2021

DANMACHI – SWORD ORATORIA 16

€ 5,90

HANAKO KUN 6

€ 5,90

KARMA OF PURGATORY 1 di 5

di Shun Hirose, Negi Haruba

€ 5,90

KARMA OF PURGATORY BOX VOL. 1-5

di Shun Hirose, Negi Haruba

€ 29,50

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile…Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

KASANE 6

€ 6,90

KEMONO JIHEN 4

€ 6,00

KOMI CAN’T COMMUNICATE 5

€ 5,90

LA FENICE 9

€ 12,00

LA REGINA D’EGITTO 7

€ 6,50

LADY OSCAR COLLECTION – LE ROSE DI VERSAILLES 4

€ 14,00

LOVE STAGE!! 7

€ 6,90

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 10

€ 6,50

NEUN 2

€ 7,50

NORA TO ZASSOU 1 di 4

di Keigo Shinzo

€ 7,50

NORA TO ZASSOU BOX VOL. 1-4

di Keigo Shinzo

€ 30,00

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che…somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. L’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una ragazza che non l’ha mai conosciuta darà origine a un rapporto profondo, in questa miniserie di Keigo Shinzo (Tokyo Alien Bros.) che non nasconde la durezza della realtà e conquista con la sincerità dei suoi personaggi.

OVERLORD – LIGHT NOVEL 7

€ 14,00

OVERLORD 14

€ 4,40

PARASITE IN LOVE 2

€ 6,50

PRIME ROSE 2 – OSAMUSHI COLLECTION

€ 15,00

RE:ZERO – LIGHT NOVEL 9

€ 12,00

RENT A GIRLFRIEND 2

€ 5,90

RIKUDO 23

€ 6,00 E

SHIN VIOLENCE JACK 2

€ 11,90

STAR RED

di Moto Hagio

€ 15,00

Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una colonia penale, per “ospiti” condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi. Ma dona loro anche un’altra eredità: sensazionali poteri ESP! Un’abilità incredibile che tuttavia Red rifiuta di accettare e che percepisce come una compensazione per la distruzione della sua amata terra…Dalla maestra giapponese della sci-fi Moto Hagio (Barbara, Marginal), un’opera sul razzismo e l’incomunicabilità tra popoli, vista attraverso lo sguardo di un’eroina forte e pronta a combattere per i suoi ideali.

STEINS;GATE ZERO 6

€ 6,00

THE RISING OF THE SHIELD HERO 17

€ 5,90

VAMPIRES 1 di 2

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Horror e azione si tingono di metafumetto in questa particolare prova di Osamushi, ispiratrice di una serie tv live action e di un anime. Il giovane Toppei, un “vampiro” che

può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre, scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della…Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi! Un titolo fondamentale nella carriera del Dio del Manga, che segna l’inizio del filone narrativo di questo autore sul fascino del male, toccando toni e atmosfere più oscuri e maturi.

ZELDA – TWILIGHT PRINCESS 9

€ 5,90

Z0MBIE 100 – 1

100 COSE CHE VORREI FARE PRIMA DI DIVENTARE UNO ZOMBIE

di Haro Aso, Kotaro Takata

€ 5,90

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi e la sua vita perdere splendore. Non riesce nemmeno a trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla sua bellissima collega

Ohtori. Ogni giorno, dopo il lavoro, non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, sulla via per l’ufficio, si imbatte nel suo padrone di casa che sta pranzando…e il pasto è un altro inquilino! Di colpo, l’intera città pullula di zombi e, anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero. Inizia così per lui un’importante missione: completare tutti i 100 articoli sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombie!

