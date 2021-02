Un furgone di Joker fa la sua comparsa nel ruolo di cattivo in Batwheels, la nuova serie di Cartoon Network e HBO Max, dedicata a un pubblico di bambini, che vede protagonisti i celebri mezzi della batfamiglia per combattere il crimine a Gotham City.

Batwheels – un primo sguardo al furgone di Joker

Un nuovo video di Cartoon Network ha offerto uno sguardo a uno dei suoi cattivi: un furgone basato sull’arcinemico di Batman, Joker, mentre spara con un cannone quelli che sembrano coriandoli fatti di luci colorate.

A proposito della serie di Batwheels

Annunciata lo scorso anno, Batwheels è una serie comica d’azione e avventura animata per un pubblico in età prescolare, con protagonisti i veicoli più eroici e iconici dell’universo DC. La serie segue la Batmobile, alias Bam, affiancata nei suoi viaggi eroici da Bibi (The Batgirl Cycle), Red (The Redbird), Jett (The Batwing) e Buff (The Bat Truck).

Tom Ascheim, presidente della Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC) ha affermato:

Batwheels è lo spettacolo perfetto per la nostra nuova incursione nella scuola materna. Non vedo l’ora che tutti gli aspiranti supereroi là fuori incontrino questo nuovo gruppo di combattenti del crimine.

Questa la sinossi ufficiale di Batwheels:

Essendo appena stati creati dal Batcomputer, i nostri eroi sono essenzialmente bambini con poca o nessuna esperienza di vita. Guidati da Bam (The Batmobile), le Batwheels, Bibi (The Batgirl Cycle), Red (The Redbird), Jett (The Batwing) e Buff (The Bat Truck), devono affrontare le crescenti difficoltà di essere una super squadra appena formata così come i dolori crescenti che derivano dal solo essere un bambino. Questa serie affascinante e ambiziosa seguirà il viaggio di questa squadra dinamica mentre si emoziona e si diverte con le loro avventure eroiche e dimostrerà ai bambini il valore della fiducia in se stessi, dell’amicizia e del lavoro di squadra.

Attualmente non si sa ancora quando uscirà Batwheels, anche se dovrebbe essere presentata in anteprima su Cartoon Network e HBO Max quest’anno.

