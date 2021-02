Belle, 1° teaser video e visual del nuovo film di Hosoda

Belle (Ryu to Sobakasu no Hime, La principessa dei draghi e delle lentiggini) è il prossimo film del regista candidato al Premio Oscar Mamoru Hosoda (Summer Wars, Wolf Children – Ame e Yuki i bambini lupo), in arrivo nelle sale cinematografiche del Giappone questa Estate come abbiamo già avuto modo di riportarvi.

I canali web ufficiali del film hanno diffuso il primo teaser video e il poster del film.

Possiamo guardare il video in apertura, di seguito la locandina:

A proposito di Belle

Belle è ideato, scritto e diretto da Mamoru Hosoda, che con questo film festeggia il 10° anniversario dello studio Chizu da lui fondato nel 2011 insieme a Yuichiro Saito (ex-produttore dello studio Madhouse).

La storia del film si svolge nel mondo di U, un network online con oltre 5 miliardi di utenti registrati.

Come già nei precedenti lavori del regista Digimon: The Movie – Digimon Adventure: Children’s War Game! e Summer Wars, il mondo digitale viene usato per trattare tematiche come la crescita, i legami famigliari, l’amore tra genitori e figli, l’amicizia che trascende le specie e i legami tra le vite.

Il maestro, visto il 2020 che il mondo ha trascorso, intende realizzare un film che possa ispirare speranza e coraggio a tutti nel 2021.

Mamoru Hosoda prima di Belle

In attesa dell’uscita di Belle non mancano le edizioni italiane dei film precedenti del maestro Hosoda.

Nel nostro Paese Kazé ha pubblicato i primi film del regista, grazie alle edizioni home video de La Ragazza che Saltava nel Tempo e Summer Wars; Dynit ha in catalogo Wolf Children e Mirai, quest’ultimo candidato agli Oscar come miglior film d’animazione.

Lucky Red ha distribuito il suo The Boy and the Beast, Italia 1 ha trasmesso il film One Piece L’isola segreta del barone Omatsuri contenuto nel box One Piece Film Collection di Koch Media.

Planet Manga pubblica gli adattamenti manga dei suoi film e ha recentemente dato alle stampe anche il romanzo tratto da Summer Wars.

Acquista Mirai in Blu-ray