Wednesday Addams è la nuova serie diretta da Tim Burton, incentrata su uno dei personaggi più iconici della famiglia Addams: Wednesday ovvero Mercoledì. Il reboot della famosa serie, originariamente creata da Charles Addams, verrà lanciata su Netflix e avrà un totale di otto episodi.

Wednesday Addams – il reboot della serie di Charles Addams

Wednesday Addams, la nuova commedia scritta dai creatori di Smallville Al Gough e Miles Millar e diretta da Burton, racconta gli anni di Mercoledì della famiglia Addams quando era una studentessa alla Nevermore Academy.

È lì che cerca di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, di contrastare la mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre navigava nelle sue nuove e intricate relazioni.

La serie di Wednesday Addams segna il primo spettacolo live-action di Tim Burton e il suo debutto alla regia televisiva. Lui, Gough e Millar, che serviranno come showrunner della serie, sono i produttori esecutivi.

Al Gough ha lavorato in produzioni come Shanghai Noon, Shanghai Knights e Spider-Man 2 mentre Miles Millar ha partecipato alle serie Charlie’s Angels, Smallville e Aquaman. Ha lavorato poi come sceneggiatore in Spider-Man 2 e La Mummia: La tomba dell’Imperatore Dragone.

Oltre a Tim Burton, la produzione esecutiva di Wednesday Addams include Kevin Miserocchi, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman, MGM Television e la Tee & Charles Adams Foundation che ha diffuso l’opera di Charles Samuel Addams, il fumettista americano che ha dato vita alla famiglia più popolare di sempre. Berman e Miserocchi hanno già avuto esperienza con il franchise, dal momento che nel 2019 hanno prodotto nel film d’animazione La Famiglia Addams.

A proposito della Famiglia Addams

La storia della Famiglia Addams, una famiglia immaginaria creata dal fumettista americano Charles Addams nel 1938, ha avuto una serie di iterazioni sullo schermo nel corso degli anni, tra cui due serie TV live-action, una serie di film live-action e, più recentemente, un film d’animazione della MGM con il sequel in uscita nel 2021.

Christina Ricci ha recitato nel ruolo di Mercoledì in entrambi i film, The Addams Family nel 1991 e il sequel Addams Family Values nel 1993.

Mercoledì è stata invece interpretata da Lisa Loring nella serie originale. Nella prima serie animata è stata doppiata da Cindy Henderson e da Debi Derryberry nella seconda. Nel film Addams Family Reunion e nella serie televisiva dell’allora Fox Family Channel The New Addams Family, entrambi prodotti nel 1998 Mercoledì è stata interpretata da Nicole Fugere.

The Addams Family: A New Musical ha debuttato a Broadway nell’aprile 2010 con Krysta Rodriguez nel ruolo di Mercoledì. Più di recente, Chloë Grace Moretz ha doppiato Mercoledì nel film d’animazione della MGM del 2019 The Addams Family.

Sarà interessante vedere come Tim Burton reinterpreterà il personaggio inconico di Mercoledì amato da tutti i fan del mondo.

