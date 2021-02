B The Beginning – Succession Stagione 2 – trailer e data di uscita su Netflix

B The Beginning – Succession è il titolo della seconda stagione della serie anime originale di Netflix e Production I.G, annunciata per la prima volta nel Giugno 2018 in occasione della 42^ edizione del Festival Internazionale del Film d’animazione di Annecy.

Netflix ha ora pubblicato il trailer e la key visual della seconda stagione, rendendo noto che sarà disponibile in tutto il mondo dal 18 Marzo 2021.

Possiamo guardare il trailer in apertura, di seguito il poster:

B The Beginning – Succession, i dettagli

Kazuto Nakazawa (Kill Bill, Parasite Dolls) e Production I.G (Ghost in the Shell Stand Alone Complex) sono gli autori originali di B The Beginning.

Itsuro Kawasaki (regista degli episodi della prima stagione) dirige il sequel sotto la supervisione di Nakazawa; Nakazawa e Katsunari Ishida curano la composizione della serie. Nazakawa, Akane Yano (And you thought there is never a girl online?) e Hideoki Kusama (Grand Blue Dreaming) si occupano del character design.

Sul versante musicale Yoshihiro Ike torna a comporre la colonna sonora, mentre ACCAMER interpreta la canzone della sigla di chiusura Be Down.

Il cast di doppiaggio originale vede il ritorno di Yuuki Kaji, Hiroaki Hirata, Asami Seto e Satomi Satou.

Succession è ambientata alcuni mesi dopo che Keith e Koku hanno risolto il caso di “B”. Keith è tornato al RIS per condurre le proprie indagini, Koku vive una vita tranquilla insieme a Yuna. Ma quando Keith viene rapito e un amico dal passato di Koku riappare, il killer “B” ritorna e tutti vengono coinvolti in una cospirazione che riguarda la corona.

B The Beginning – la prima stagione

La prima stagione di B The Beginning si compone di 12 episodi distribuiti su Netflix a Marzo 2018:

Il geniale investigatore Keith Flick si ricongiunge con la polizia del re proprio quando appare il serial killer “B”. Il misterioso Koku sarà un alleato o un bersaglio?

