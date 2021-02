La battaglia sul tetto di Onigashima tra Rufy e i suoi alleati contro Kaido e Big Mom è sempre più infuocata e sanguinosa che mai, ma non c’è da scordare che anche nei piani sottostanti del castello si sta manifestando una rivolta drammatica che stavolta coinvolgerà anche Nico Robin con una nuova battaglia personale.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

All’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano, Nico Robin ha agito sotto copertura nei panni di una geisha, ma avrà finalmente, dopo davvero tanto tempo, modo di brillare e di dimostrare quanto sia in realtà pericolosa.

I pirati di Cappello di Paglia stanno affrontando anche i Tobiroppo, altre truppe di Kaido che vantano il Frutto del Diavolo tipo Zoo Zoo modello ancestrale, e il Capitolo 1004 ha focalizzato l’attenzione sulla bella Black Maria che intima Sanji di portarle subito Nico Robin.

Sanji, come da tradizione, non riesce a ferire Black Maria, sebbene sia malvagia, per il suo profondo amore per le donne. D’altro canto, l’alleata di Kaido lascerà andare subito il cuoco se le porterà l’archeologa dei pirati di Rufy.

Black Maria, su ordine di Kaido stesso, non le manda a dire e rivela che quando otterranno ciò che vogliono da Nico Robin, la mutileranno e la faranno fuori senza troppe esitazioni. Per il momento, tuttavia, la terranno in ostaggio.

Sanji non fa alcun passo verso la richiesta di Black Maria, ma lui sa effettivamente quanto sia forte e pericolosa Nico Robin. Pertanto, lo chef si limita a rilanciare la sfida dichiarando di non permettersi a sottovalutare l’amata archeologa.

Ancora non sappiamo come si evolverà questo preciso evento di Wano, ma pare ormai chiaro che Nico Robin avrà presto diritto ad una grande battaglia personale contro Black Maria.

E’ vero che da un po’ non la si vede in azione, ma la storia racconta che ha pugni duri per chiunque e il componente dei Tobiroppo potrebbe pentirsi di aver chiesto con troppa facilità la presenza di Robin.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus. La versione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1004 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 962 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

