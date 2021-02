Splatoon 3 è stato ufficialmente annunciato durante il Nintendo Direct. Il trailer è risultato simpatico e inaspettato nel modo in cui è stato presentato. Splatoon 2 era già stato un gran successo su Nintendo Switch, con l’arrivo del 3 nel 2022 ci aspettiamo grosse novità introdotte in questa saga da parte della compagnia di Kyoto.

Purtroppo al momento non sappiamo davvero nulla sul gioco, se non che sembra avrà più personalizzazione del primo. Splatoon 3 è probabilmente ancora in fase di sviluppo e infatti non c’è stata neanche una parte di gameplay. Ci basta però sapere che c’è e che lo vedremo entro il prossimo anno.

Nonostante l’atipicità del trailer, si notano comunque delle piccolezze come la sopracitata personalizzazione. Forse Nintendo vuole proprio comunicare questo aspetto del titolo ai propri fan. Di sicuro, comunque, nel corso dell’anno il team aggiornerà costantemente sullo stato dei lavori e vedremo di certo un gameplay del gioco in azione, così da capire quali siano i cambiamenti e le accortezze adottate per Splatoon 3. Voi cosa ne pensate dell’annuncio?

Splatoon 3 – cosa ci aspettiamo

Dopo il successo dei primi due capitoli, ciò che ci si aspetta da Splatoon 3 è di vedere un’espansione dell’esperienza multigiocatore e una maggiore personalizzazione. Nintendo è sempre stata nota per la sua chiusura all‘online, permettendolo solo sotto determinate circostanze e condizioni da lei imposta.

Splatoon 3 potrebbe a tutti gli effetti cambiare le carte in tavola proponendo qualcosa di nuovo, un gameplay ancora più frenetico, nuove mappe con nuovi design e qualche modalità di gioco aggiuntiva. Tutte queste cose potrebbero davvero rendere il terzo capitolo un titolo indimenticabile per Switch. Il 2, uscito nel luglio 2017 ha ormai qualche anno sulle spalle e non sarebbe male vedere una nuova iterazione della serie con tutte queste aggiunte.

Voi invece cosa vorreste vedere in nuovo capitolo di Splatoon?

