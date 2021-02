Monster Hunter Rise si è mostrato in un nuovo trailer durante il Nintendo Direct. Potete provare la demo di Monster Hunter Rise direttamente dallo store di Nintendo Switch, ma solo per un periodo di tempo limitato. Ne approfitterete per provare il gioco o siete già convinti dell’acquisto? Nel frattempo sono fioccati su YouTube diverse analisi del gioco e della demo per chi l’ha già spolpata a fondo. Il gioco sembra, per il momento, mantenere i canoni della serie ed espandere alcuni degli stilemi del passato.

Ormai manca poco più di un mese all’uscita e le edizioni limitate mostrate nel trailer non fanno che aumentare l’hype generale che c’è intorno al titolo dopo il già ottimo Monster Hunter World.

Voi cosa pensate dei trailer mostrati fino ad ora? Avete già prenotato il gioco?

Monster Hunter Rise – poco tempo all’uscita

Mancano poco più di due mesi all’uscita di Monster Hunter Rise, mentre proprio un mese fa è uscito il film dedicato, diretto Paul W.S. Anderson, con l’immancabile collaborazione con la moglie Milla Jovovich, sua attrice di punta sin dalla saga cinematografica di Resident Evil.

Quanto al gioco di Monster Hunter Rise, sappiamo che sarà ambientato nel villaggio di Kamura, un’ambientazione il cui tema predominante è quello ninja. I giocatori potranno esplorare ecosistemi variegati e affrontare mostri sempre più grandi e pericolosi come tradizione della serie, fino a diventare i più abili e potenti cacciatori.

La storia del mondo sarà ambientata cinquant’anni dopo una catastrofe causata da una calamità, e i cacciatori dovranno occuparsi di una minaccia che potrebbe nuovamente far piombare il mondo nel caos. Il Giappone antico è l’influenza più forte di questo nuovo capitolo di Monster Hunter. Davvero interessante, non credete?

Vi ricordiamo che il gioco è atteso su Switch il 26 marzo 2021.

