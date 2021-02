Durante il Nintendo Direct sono stati annunciati numerosissimi giochi che saranno in arrivo, entro quest’anno, su Nintendo Switch. Vediamo insieme quali sono.

NeonWhite

Legend of Mana

Mario Golf

Project Triangle Strategy

Tales from Borderlands

Samurai Warriors 5

Fall Guys

Stubbs

Miitopia

Ghosts and Goblins Resurrected

Star Wars Hunters

World’s End Club

Hades

Ninja Gaiden: Master Collection

Bravely Default II

L’era delle calamità (nuove battaglie)

(nuove battaglie) Apex Legends

SaGa Frontier Remastered

Tutti titoli, tra l’altro, che dovrebbero arrivare entro la prima metà dell’anno. Insomma, lo store Nintendo Switch si amplia sempre più, sebbene alcuni siano titoli già noti e usciti su altre piattaforme. Alcuni di questi arriveranno addirittura il mese prossimo come Stubbs e Tales from Borderlands e il JRPG Project Triangle Strategy avrà subito disponibile una demo gratuita sullo store. Hades avrà invece una pubblicazione fisica per Nintendo Switch.

Voi ne aspettavate qualcuno in particolare tra questi?

Successo senza fine per Nintendo Switch

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano crescendo sempre più. A distanza di quattro anni dal suo lancio, nel marzo 2017, la console ha raggiunto la notevole cifra di quasi 80 milioni di unità in tutto il mondo. Il grande successo è da notare in Giappone dove ha ufficialmente superato le 20 milioni di console vendute. Sempre in Giappone, Animal Crossing: New Horizons risulta anche essere il gioco più venduto in assoluto, superando i 7 milioni di unità.

Il gioco più diffuso è invece Mario Kart 8 Deluxe che supera ampiamente le 33 milioni di copie vendute. Una cifra davvero notevole se si pensa che lo sfortunato Wii U, in 5 anni, riuscì a vendere appena 13 milioni. Insomma, il successo della console non sembra destinato a fermarsi e anzi proprio alcuni giorni fa si è iniziato a parlare di una versione più potente. Questa mossa potrebbe essere la risposta di Nintendo alle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

