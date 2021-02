Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 arrivano su Super Smash Ultimate! Ecco il trailer ufficiale. Il cross-over si presenta con un simpatico trailer in cui si è lasciato intendere ci fosse qualcuno di nuovo riguardante Rex e i suoi compagni. Al contrario, invece, il trailer voleva essere un modo simpatico per introdurre Pyra, co-protagonista di Xenoblade Chronicles 2, in Super Smash.

Ormai sono trascorsi anni dall’uscita del secondo capitolo e dopo la Definitive Edition del primo Xenoblade, si attendeva l’arrivo di qualche personaggio sul più famoso picchiaduro Nintendo Super Smash Ultimate. Il remake è uscito il 29 maggio con un’aggiunta di nome Future Connected e dovrebbe rappresentare il punto di partenza del futuro della saga.

Si è a lungo discusso di un possibile porting da Wii U di Xenoblade Chronicles X ma non c’è mai ancora stato nulla di concreto al riguardo. Voi cosa ne pensate dell’arrivo di Pyra e Mythra?

Super Smash Bros. Ultimate e l’utilizzo degli Amiibo

Gli Amiibo sono una serie di statuette utili ad interagire con alcuni giochi delle console Nintendo Switch, Wii U e Nintendo 3DS (per utilizzarli su 3DS, 3DS XL e 2DS è necessario un lettore NFC, venduto a parte, mentre il New Nintendo 3DS, il New Nintendo 3DS XL e il New Nintendo 2DS XL dispongono del lettore NFC sotto al touch screen).