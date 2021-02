20th Century Boys godrà finalmente di una nuova edizione Italiana di cui si parla da anni ormai.

L’annuncio della Complete Edition dell’acclamata opera di Naoki Urasawa è stato diramato attraverso la pagina Facebook ufficiale di Planet Manga:

Volevamo fare un post super criptico e complicatissimo ma poi ci siamo detti che magari anche no, quindi sappiate che oltre a tutte le ristampe che vedete nel post dove indica il dito, entro l’anno vi beccherete anche la 20th Century Boys Complete Edition. Ciao.

Aspettando 20th Century Boys Complete Edition

Naoki Urasawa ha serializzato 20th Century Boys (Honkaku Kagaku Bouken Manga – Nijuu Seiki Shonen, I ragazzi del XX secolo – Un’autentica avventura scientifica a fumetti) sul settimanale seinen Big Comic Spirits edito da Shogakukan dal 1999 al 2006.

Tra il 2008 e il 2009 l’opera è stata adattata in tre film live action per il cinema.

La perfect edition giapponese è uscita a partire dal 2016 e si compone di 11 volumi in grande formato da 400 pagine circa che, come da tradizione per edizioni del genere, contengono tutte le tavole a colori uscite durante la serializzazione su rivista; un volume a parte raccoglie il sequel 21st Century Boys.

La serie veniva così presentata nella prima edizione, più volte ristampata, Planet Manga:

È la fatica più recente di Naoki Urasawa, uno degli autori più famosi del panorama nipponico. Protagonista principale della storia è Kenji Endo, che amministra un piccolo spaccio aperto 24 ore. La sua è una vita da single è scombussolata alla notizia della morte di un compagno d’infanzia, Donkey, che sembra essersi suicidato gettandosi dal tetto della scuola dove insegnava. Una morte sospetta, che spinge Kenji a cercarne i motivi, iniziando un viaggio temporale che conduce a una misteriosa setta guidata dall’“Amico”, il cui fine è la distruzione del genere umano, da attuare entro il dicembre del 2000. Una storia affascinate e complessa, in cui Urasawa analizza gli ultimi anni di un millennio fitto di eventi.

Nel frattempo recupera Asadora! Vol. 1