Dopo le voci di un possibile titolo per Transformers 7, che dovrebbe essere Transformers: Beast Alliance, ora ne sta circolando un’altra che riguarda la protagonista della pellicola.

Transformers 7 – le voci sulle caratteristiche che dovrà avere la protagonista

Parliamo dunque del casting di uno dei ruoli principali del prossimo film sui Transformers. L’obiettivo, a quanto pare, sarebbe quello di trovare un’attrice come Tessa Thompson (Thor: Ragnorok, Westworld). Questo non significa che si dovrà trattare effettivamente di Tessa Thompson, probabilmente perché a questo punto della sua carriera ingaggiarla richiederebbe una ingente spesa che non è detto la produzione del prossimo film sui Transformers voglia spendere, senza contare anche il fatto che la stessa attrice al momento attuale è molto impegnata, e quindi probabilmente non sarebbe comunque disponibile.

Più probabilmente, quindi, si intende indicare un’altra attrice afroamericana con sufficiente esperienza nelle riprese per essere un volto familiare per gli spettatori, ma non così famosa da essere troppo costosa per il budget per il cast. Gli esempi citati includono Ruth Negga (Preacher), Jurnee Smollett (Lovecraft Country) e Zoe Kravitz (Big Little Lies). Questi sono solo alcuni esempi, non necessariamente in lizza per il ruolo.

Quando a Hollywood si utilizza il termine “come” in riferimento alle caratteristiche di un attore che devono essere simili a quelle di un altro molto famoso, ci si può riferire alla corporatura o al tipo di aspetto che stanno cercando per un ruolo. Per cui, quando ad esempio diranno che vogliono qualcuno “come” Tom Hanks o “come” Scarlett Johansson, pensate a quali caratteristiche vi vengono in mente per questi attori, poi agli attori che ve lo ricordano: proprio così si ottiene un breve elenco di potenziali attori per un ruolo, e questo è anche un modo semplice per descrivere come quel ruolo dovrebbe essere interpretato.

