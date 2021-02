Disney ha pubblicato il primo trailer in ITALIANO per Crudelia, live-action con protagonista uno dei villain più temuti, odiati e iconici del mondo Disney! L’uscita del film è prevista per il prossimo maggio, con Emma Stone nei panni della protagonista.

In una Londra punk-rock degli anni ’70, il film esplorerà le origini di una donna “geniale, cattiva e un po’ pazza”, che poi arriverà a mettere i bastoni fra le ruote a Rudy, Anita, Pongo, Peggy e ai dolcissimi cuccioli di dalmata.

Questo invece, il primo poster per il film:

Crudelia, il live-action

Nei panni di una giovane Crudelia, aspirante stilista nella Londra degli anni ’70, ci sarà Emma Stone. La protagonista cercherà di recuperare il medaglione ricevuto in eredità dalla mamma defunta, rubato da una ricca e crudele donna chiamata la Baronessa, interpretata da Emma Thompson.

Il film è diretto da Craig Gillespie (Tonya), per una sceneggiatura scritta da Aline Brosh McKenna, Jez Butterworth, Dana Fox, Kelly Marcel, Tony McNamara e Steve Zissis. Nel cast, oltre a Emma Stone nei panni di Crudelia, troviamo Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Joel Fry.

Il lungometraggio d’animazione, La carica dei cento e uno, è uscito nel 1961 riscontrando un grandissimo successo; come personaggio, Crudelia riuscì ad oscurare persino i protagonisti grazie alla sua popolarità.

Il film, vista la sua popolarità, ha ispirato tantissimi altri progetti ed ha fissato i personaggi, compresa ovviamente la malvagia appassionata di pellicce, nel canone Disney; nel ’96, è stato anche realizzato un remake live-action, La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, con Glenn Close nei panni dell’iconica cattiva.

