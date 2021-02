Il cast di DuckTales ha voluto celebrare le tre stagioni dell’amata serie animata con una piccola sorpresa per i fan.

Prima dell’episodio finale di 90 minuti della terza stagione di DuckTales, il cast – inclusi David Tennant, Danny Pudi, Ben Schwartz, Bobby Moynihan, Kate Micucci, Beck Bennett, Toks Olagundoye e Paget Brewster – si è riunito ancora una volta virtualmente per recitare in modo drammatico il testo della storica sigla della serie.

Una sinossi ufficiale del finale della terza stagione di DuckTales, “The Last Adventure!“, recita:

“Nel finale intitolato “The Last Adventure!”, il futuro dell’avventura è in bilico mentre la famiglia Duck scopre segreti sconvolgenti in uno scontro finale con la Fiendish Organization for World Larceny (F.O.W.L.). Le voci degli ospiti di ritorno includono Lin-Manuel Miranda, Giancarlo Esposito, Julie Bowen, Jaime Camil, Jameela Jamil, Catherine Tate, Stephanie Beatriz, Paul F.Tompkins, Jim Rash, Margo Martindale, Jason Mantzoukas, John Hodgman, Retta, Kimiko Glenn, Libe Barer, Jaleel White e Amy Sedaris. Noël Wells e Riki Lindhome sono guest star come sorelle, rispettivamente June e May.

Lo speciale finale della serie “DuckTales” farà il bis senza interruzioni per 24 ore dopo la sua anteprima. Prima del finale, Disney XD farà debuttare nuovi episodi ogni lunedì a partire dal 22 febbraio (19:00 EST / PST) e presenterà una maratona di “DuckTales” di una settimana di ogni episodio in onda a partire da LUNEDÌ 8 MARZO (19:30 EST / PST). Inoltre, tre nuovi cortometraggi “Chibi Tiny Tales”, con versioni in stile Chibi dei personaggi preferiti di “DuckTales”, usciranno a partire da VENERDÌ 26 FEBBRAIO su Disney XD, DisneyNOW e Disney Channel YouTube“.