Marvel ha annunciato l’arrivo di un nuova serie per Shang-Chi, il maestro del Kung Fu che sarà anche sui grandi schermi internazionali a partire dal 9 luglio 2021 con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Sarà una grande estate per il personaggio ideato da Steve Englehart e Jim Starlin, che durante il mese di luglio riceverà il suo primo adattamento cinematografico intitolato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, mentre a maggio sarà impegnato con una nuova serie di fumetti omonima intitolata semplicemente Shang-Chi #1.

L’anticipazione, pubblicata da Marvel assieme alla cover ufficiale, recita:

Dopo gli eventi della sua ultima serie, il maestro del Kung Fu ha finalmente preso il suo posto come leader della Five Weapons Society, ma usare un’organizzazione segreta malvagia come forza del bene non sarà facile. E diventerà molto più difficile quando gli altri supereroi, da Spider-Man agli X-Men agli Avengers, inizieranno a mettere in discussione le sue motivazioni! Non perdere cosa succede quando Shang-Chi e la sua nuova famiglia di guerrieri si scontrano con i più grandi eroi dell’Universo Marvel!