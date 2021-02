Paula Newsome, Matt Lauria e Mel Rodriguez sono stati scelti come protagonisti in CSI: Vegas, stando a quanto riportato da Deadline.

CSI: Vegas – le informazioni fino a questo momento

William Petersen e Jorja Fox starebbero finalizzando i loro accordi per recitare in CSI: Vegas, sequel della serie originale CSI: Crime Scene Investigation, riprendendo i ruoli rispettivamente di Gil Grissom e Sara Sidle. Anche se pubblicizzato come una serie composta da una sola stagione, CSI: Vegas, dello scrittore Jason Tracey (Elementary), CBS Studios e Jerry Bruckheimer TV, potrebbe diventare una serie composta da più stagioni.

In CSI: Vegas, un brillante team di investigatori forensi deve dare il benvenuto a vecchi amici e schierare nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Non sono stati rivelati dettagli sui personaggi di Newsome, Lauria e Rodriguez.

Newsome dovrebbe interpretare Maxine, il nuovo capo del Vegas Crime Lab. Ex allenatrice di basket, è una scienziata di alto livello e leader nel campo della genetica. Divorziata di recente, lotta con la dipendenza da oppioidi di suo figlio.

Si ritiene che Lauria interpreterà Josh, un CSI di livello III che è l’investigatore principale dei casi e ha un talento per la ricostruzione della scena del crimine. Nato e cresciuto a Las Vegas, proviene da una famiglia di truffatori.

Si dice che Rodriguez interpreterà Hugo che ha assunto il ruolo di capo medico legale tre anni fa. È affascinato dai corpi che trovano la loro strada sulla sua lastra, e l’obitorio è il suo posto felice. Rodrigues in precedenza ha recitato in un episodio di CSI: NY (nome del personaggio: Al McGrath).

Come rivelato da Deadline lo scorso febbraio, quando il potenziale follow-up di CSI era nelle fasi preliminari, l’idea originale era che la serie di eventi debuttasse nell’ottobre 2020, segnando il 20° anniversario della prima della serie.

Tracey è produttore esecutivo di CSI: Vegas con Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed di JBTV, nonché il creatore di CSI Anthony E. Zuiker e CSI: Cyber Craig O’Neill. Peterson e la sua partner di produzione di lunga data Cynthia Chvatal, che ha prodotto la serie originale, dovrebbero tornare come produttori esecutivi di CSI: Vegas.

