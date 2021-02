My Hero Academia, il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha offerto nel corso del 2020 uno degli archi narrativi più violenti, sanguinosi e drammatici dell’opera. Un arco narrativo che ha dato una svolta decisiva al manga con tematiche forti e l’autore stesso, consapevole del cambio di rotta, ha voluto tracciarne un resoconto.

Il numero 11 di Weekly Shonen Jump, disponibile da lunedì 15 febbraio, ha pubblicato il Capitolo 301 del manga e il consueto commento dell’autore giapponese in cui parla delle emozioni che stanno confluendo tra le pagine del manga.

Ecco cosa ha dichiarato l’autore giapponese in merito:

“Chiedo scusa per tutta questa carne al fuoco di recente nella storia. Se leggeste il manga con un deumidificatore andrebbe meglio“.

Il manga ha rivelato segreti nascosti, battaglie emozionanti e tanto altro tra cui anche decessi. Se l’imminente guerra con All For One non fosse già abbastanza grave, i fan devono vedersela anche con Dabi e con la la società in generare che versa in un punto di non ritorno.

Per quanto riguarda il futuro, My Hero Academia è in procinto di affrontare l’arco narrativo dell’evasione di prigione dei villain. All For One è in libertà ed è stato in grado di eludere diverse altre prigioni prima di scomparire ancora. E come se non bastasse, tutta la società è allo sfascio a seguito del fallito attentato degli eroi contro le forze di Tomura Shigaraki.

Horikoshi-sensei punta all’ironia dal momento che egli è il primo che è conoscenza dei fatti esplosivi visti di recente nel suo manga. Un’esplosione così calda, da generare forte umidità e calore.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 301 capitoli e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 26 volumi disponibili.

My Hero Academia: anime

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).